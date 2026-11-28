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Астрономы пересчитали содержание серебра в Солнце и получили результат на 55% выше прежних оценок. Оказалось, что загадка пропавшего серебра в Солнечной системе могла возникнуть из-за несовершенных моделей звёздной атмосферы, а не из-за реального дефицита этого металла. Новые расчёты провела международная научная группа под руководством исследователей Уппсальского университета.

Проблема заключалась в противоречии между двумя измерениями. Солнце и древние метеориты сформировались около 4,6 млрд лет назад из одного облака газа и пыли, поэтому их исходный химический состав должен быть сопоставимым. Однако анализ примитивных метеоритов показывал значительно больше серебра, чем удавалось обнаружить в Солнце. Новая оценка заметно сократила эту разницу.

Для пересчёта учёные использовали спектроскопию: серебро определяли по характерным линиям поглощения в солнечном спектре. Но вместо упрощённых моделей они объединили динамическое моделирование внешних слоёв Солнца с более точными расчётами атомной физики. В частности, впервые для анализа солнечного серебра применили модель, учитывающую неравновесные процессы — воздействие излучения на сами атомы, которые формируют спектральные линии.

Расчёты выполняли на шведском суперкомпьютере Tetralith. Серебро составляет лишь ничтожную долю массы Солнца, а все тяжёлые элементы вместе занимают около 1,5%. Однако точное определение их содержания помогает восстановить историю образования звёзд и планет. Теперь исследователи намерены применить новую методику к другим звёздам, чтобы выяснить, где образуется серебро и как оно распространялось по Млечному Пути.

Источник: scitechdaily