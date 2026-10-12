Учёные из Портлендского государственного университета приблизились к разгадке необычного эксперимента, в котором обычный солёный огурец начинает светиться оранжевым под действием электрического тока. После более чем 100 испорченных огурцов исследователь Джош Мендес пришёл к выводу, что эффект возникает благодаря сочетанию двух процессов: электрических разрядов и воспламенения водорода. При этом оранжевый цвет объясняется возбуждением ионов натрия в рассоле.

Огурец проводит электричество благодаря солёному рассолу. При прохождении тока он нагревается, жидкость испаряется и образует газовые полости. Они прерывают контакт между рассолом и электродом, после чего при восстановлении контакта возникает искровой разряд. Одновременно электролиз воды приводит к образованию водорода и кислорода. По версии исследователя, электрическая искра воспламеняет водород, вызывая крошечные вспышки.

Объяснение объединяет две гипотезы, которые раньше рассматривали отдельно: искровые разряды в газовых полостях и воспламенение водорода. Наблюдения также показали, что свечение появляется при переменном токе, но не при постоянном, хотя водород образуется в обоих случаях. Мендес предполагает, что переменный ток помогает поддерживать газовую полость, необходимую для возникновения искр.

Причина свечения только на одном конце огурца связана с распределением рассола и условиями у электрода. Оранжевый оттенок при этом создают возбуждённые ионы натрия — тот же химический элемент отвечает за характерное жёлто-оранжевое свечение в других электрических демонстрациях. Работа помогает разобраться в физике популярного учебного опыта, но эксперимент опасен:

Источник: iflscience