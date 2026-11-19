Астрономы получили прямое подтверждение события, которое до сих пор оставалось в значительной степени теоретическим: в галактике Андромеды раздувшаяся звезда-сверхгигант поглотила своего компаньона — светило, по массе немного уступающее Солнцу. Космический телескоп «Джеймс Уэбб» предоставил данные, позволившие восстановить полную картину процесса — от медленного сближения до вспышки и последующего рассеяния пыли.

Данные космического телескопа «Джеймс Уэбб», полученные в декабре 2025 года, дали ученым недостающие сведения для полной реконструкции редкого слияния двух звезд в галактике Андромеды. Речь идет о системе AT 2025abao (прозванной Бао), где гигантская звезда поглотила своего меньшего соседа: наблюдения обсерватории НАСА позволили проследить все этапы этой космической катастрофы — до, во время и после вспышки. Автор: НАСА, ЕКА Источник: phys.org

Объект, получивший обозначение AT 2025abao и неофициальное прозвище «Bao», расположен на окраине Андромеды. Слияние не было мгновенным: меньшая звезда, обращаясь вокруг сверхгиганта, постепенно теряла орбитальную энергию при взаимодействии с его протяжённой атмосферой и в итоге была поглощена ядром крупного компаньона. Этот процесс, известный как эволюция с общей оболочкой, завершился всего за несколько витков — порядка семи лет, что значительно быстрее, чем у других известных двойных систем с менее массивными компонентами.

Ключевым этапом стала вспышка, зафиксированная 17 октября 2025 года. Именно быстрая реакция исследовательской группы под руководством Вираджа Карамбелкара, стипендиата программы NASA Hubble в Колумбийском университете, позволила задействовать «Уэбба» для наблюдений всего через 47 дней после пика яркости — быстрее, чем для любого другого подобного события. Данные телескопа в среднем инфракрасном диапазоне, полученные 24 декабря 2025 года, позволили проследить распределение пыли, выброшенной как за столетия до слияния, так и в ходе самой вспышки. Сопоставление этих данных с наземными и космическими наблюдениями (включая ZTF, NEOWISE, Swift и Gemini North) подтвердило: звёзды действительно слились, а не просто пережили тесное сближение.

Поэтапная реконструкция звездного слияния (сверху вниз и слева направо): 1) Накануне слияния обе звезды окутаны общей пылевой оболочкой. 2) Светимость пары усиливается, а орбитальное движение меньшего компаньона начинает замедляться под воздействием поглощающей его более крупной звезды. 3) Происходит резкое извержение вещества. 4) После завершения слияния пылевые облака беспрепятственно расширяются в полярных направлениях. Автор: НАСА, ЕКА Источник: phys.org

«Наблюдать за слияниями звёзд в реальном времени очень и очень сложно, потому что их трудно предсказать, — отметил Карамбелкар, первый автор статьи в журнале Nature. — Однако мы заметили, что в 2023 году в системе происходит нечто необычное, и продолжили мониторинг. А в 2025 году она вспыхнула».

Значимость открытия выходит за рамки одного события. Впервые астрономы получили возможность напрямую измерить эффективность передачи энергии и потери массы в процессе эволюции с общей оболочкой — одном из ключевых, но крайне труднонаблюдаемых этапов эволюции двойных звёзд. Новообразованное светило, которое исследователи называют потенциально «омоложенным», продолжает изучаться: наблюдения пост-вспышечной фазы охватывают период с октября 2025 по февраль 2026 года.

Источник: nature.com