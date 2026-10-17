Следующая пандемия может начаться на месте вырубленного леса: учёные нашли опасные зоны

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| Новость | Наука и космос

Учёные выяснили, где человеческая деятельность создаёт особенно благоприятные условия для распространения инфекций: на границе населённых территорий, животноводческих хозяйств и разрушенных природных экосистем. Вырубка лесов, расширение сельского хозяйства и изменение климата сближают людей с животными и переносчиками болезней, которые раньше могли оставаться за пределами человеческих поселений.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Исследователи выделили пять групп факторов, влияющих на риск вспышек: возможность обнаружить заболевание, социально-экономические условия, состояние экосистем, характер землепользования и изменение климата. Особую опасность представляют территории, где одновременно меняется природная среда и усиливается контакт между людьми, домашним скотом и дикими животными.

Последствия могут затрагивать разные группы инфекций. Комары переносят вирус Зика и возбудителей малярии, клещи распространяют болезнь Лайма, а изменения среды обитания животных могут способствовать передаче других возбудителей человеку. При этом единого сценария для всех заболеваний нет: значение каждого фактора зависит от региона и способа передачи инфекции.

Есть и другая проблема: карта зарегистрированных вспышек не обязательно отражает реальную картину. В городах заболевания легче обнаруживать благодаря доступности медицинской помощи, тогда как удалённые районы могут оставаться недостаточно изученными. Авторы предупреждают, что без существенных изменений в деятельности человека риск распространения ряда инфекций в ближайшие десятилетия может вырасти.

Источник: popularmechanics

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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