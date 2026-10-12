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Астрономы зафиксировали самый далекий за всю историю наблюдений быстрый радиовсплеск. Сигнал, получивший официальное обозначение FRB 20240304B, представляет собой мощный импульс радиоизлучения длительностью всего в одну тысячную секунды. Источник этого излучения находился в галактике, существовавшей в период, когда возраст Вселенной составлял около трех миллиардов лет. Для того чтобы достичь Земли, электромагнитному сигналу потребовалось преодолеть расстояние, соответствующее примерно 80% всей истории эволюции космоса.

Быстрый радиовсплеск (FRB) был зарегистрирован 4 марта 2024 года южноафриканским радиотелескопом MeerKAT в рамках исследовательского проекта MeerTRAP. Сигнал длился несколько миллисекунд. Красное смещение источника равно 2,148, а путь радиоволн до Земли занял около 10,6 миллиарда лет. Прежний рекорд дальности удалось превзойти более чем вдвое. Величина дисперсии сигнала, около 2330 пк/см³, ещё до поиска галактики указывала на огромное расстояние.

MeerKAT определил положение вспышки с высокой точностью, однако наземные телескопы родную галактику FRB не увидели: она слишком тусклая. Её обнаружила камера NIRCam космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST), а спектрограф NIRSpec измерил красное смещение.

Галактика оказалась карликовой и активно формирующей звёзды. Её звёздная масса примерно в тысячу раз меньше, чем у типичных галактик с такими всплесками, и составляет около 1% массы Млечного Пути. Исследователи ожидали найти крупную массивную галактику.

На увеличенном фрагменте (врезке) показана родительская галактика быстрого радиовсплеска FRB 20240304B, которую удалось запечатлеть космическому телескопу «Джеймс Уэбб». Автор: NASA Источник: science.nasa.gov

Полученные данные нужны для подтверждения двух гипотез. Первая связывает быстрые радиовсплески со слиянием двух нейтронных звёзд, которое происходит спустя несколько миллиардов лет после рождения звёзд. Вторая — с магнетарами, молодыми нейтронными звёздами с очень сильным магнитным полем. Малый возраст галактики, по оценке авторов, делает слияние маловероятным и согласуется с магнетарной моделью.

Анализ поляризации сигнала выявил сложную структуру магнитных полей на его пути. Быстрые радиовсплески применяют как «прожектор» для изучения межгалактического вещества, которое слишком разреженное и горячее для прямых наблюдений. Эпоха вспышки соответствует «космическому полудню» — периоду самого интенсивного звездообразования во Вселенной. Команда ученых планирует продолжить поиск таких событий с помощью JWST.

Источник: nasa.gov