Сигнал из молодой Вселенной: астрономы зафиксировали радиовсплеск, летевший к Земле 10,6 млрд лет

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Астрономы зафиксировали самый далекий за всю историю наблюдений быстрый радиовсплеск. Сигнал, получивший официальное обозначение FRB 20240304B, представляет собой мощный импульс радиоизлучения длительностью всего в одну тысячную секунды. Источник этого излучения находился в галактике, существовавшей в период, когда возраст Вселенной составлял около трех миллиардов лет. Для того чтобы достичь Земли, электромагнитному сигналу потребовалось преодолеть расстояние, соответствующее примерно 80% всей истории эволюции космоса.

Автор: Google Источник: gemini.google.com

Быстрый радиовсплеск (FRB) был зарегистрирован 4 марта 2024 года южноафриканским радиотелескопом MeerKAT в рамках исследовательского проекта MeerTRAP. Сигнал длился несколько миллисекунд. Красное смещение источника равно 2,148, а путь радиоволн до Земли занял около 10,6 миллиарда лет. Прежний рекорд дальности удалось превзойти более чем вдвое. Величина дисперсии сигнала, около 2330 пк/см³, ещё до поиска галактики указывала на огромное расстояние.

MeerKAT определил положение вспышки с высокой точностью, однако наземные телескопы родную галактику FRB не увидели: она слишком тусклая. Её обнаружила камера NIRCam космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST), а спектрограф NIRSpec измерил красное смещение.

Галактика оказалась карликовой и активно формирующей звёзды. Её звёздная масса примерно в тысячу раз меньше, чем у типичных галактик с такими всплесками, и составляет около 1% массы Млечного Пути. Исследователи ожидали найти крупную массивную галактику.

На увеличенном фрагменте (врезке) показана родительская галактика быстрого радиовсплеска FRB 20240304B, которую удалось запечатлеть космическому телескопу "Джеймс Уэбб".
На увеличенном фрагменте (врезке) показана родительская галактика быстрого радиовсплеска FRB 20240304B, которую удалось запечатлеть космическому телескопу «Джеймс Уэбб».
Автор: NASA Источник: science.nasa.gov

Полученные данные нужны для подтверждения двух гипотез. Первая связывает быстрые радиовсплески со слиянием двух нейтронных звёзд, которое происходит спустя несколько миллиардов лет после рождения звёзд. Вторая — с магнетарами, молодыми нейтронными звёздами с очень сильным магнитным полем. Малый возраст галактики, по оценке авторов, делает слияние маловероятным и согласуется с магнетарной моделью.

Анализ поляризации сигнала выявил сложную структуру магнитных полей на его пути. Быстрые радиовсплески применяют как «прожектор» для изучения межгалактического вещества, которое слишком разреженное и горячее для прямых наблюдений. Эпоха вспышки соответствует «космическому полудню» — периоду самого интенсивного звездообразования во Вселенной. Команда ученых планирует продолжить поиск таких событий с помощью JWST.

Источник: nasa.gov

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