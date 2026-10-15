Шестое чувство амфибий: мексиканские аксолотли способны оценивать размеры препятствий в полной темноте

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Мексиканские аксолотли способны точно оценивать физические параметры объектов и выбирать более широкие отверстия для перемещения, причем этот навык сохраняется даже в полной темноте. Об этом сообщили специалисты по поведению животных Оксана Бансеги из Национального автономного университета Мексики и Петер Сенци из Национального института психиатрии имени Рамона де ла Фуэнте Муньис. Результаты их эксперимента опубликованы в научном журнале Animal Behaviour.

Автор: Valenlevaggi322 Источник: commons.wikimedia.org

Когнитивные функции амфибий долгое время оставались малоизученными, поскольку большинство стандартных поведенческих методик ориентировано на виды с развитым зрением. Традиционные тесты на восприятие величин предлагают животным сделать выбор между группами сородичей или порциями пищи. Мексиканский аксолотль (Ambystoma mexicanum), обитающий в мутной воде и ведущий придонный образ жизни, слабо полагается на зрительный аппарат. Чтобы изучить способности этих хвостатых амфибий, исследователи разработали методику, воспроизводящую естественные экологические условия.

В серии испытаний приняли участие 24 молодые особи в возрасте около семи месяцев. Аквариумы разделили непрозрачными пластиковыми перегородками с двумя круглыми отверстиями разного диаметра, каждое из которых позволяло свободно проплыть сквозь барьер. На протяжении 18 дней исследователи протестировали шесть комбинаций проходов. Для исключения пространственного предпочтения перегородки периодически переворачивали, меняя стороны расположения отверстий.

Во всех тестовых ситуациях аксолотли отдавали предпочтение более крупным отверстиям. На выбор амфибий влияли разница в диаметрах и общая площадь проходов. В полной темноте двигательная активность животных снижалась, однако предпочтение сохранялось: доля перемещений через больший проход оставалась статистически значимо выше случайного распределения в 50%.

Авторы работы подчеркивают, что выполнение подобной задачи в темноте указывает на использование альтернативных сенсорных систем. В частности, ключевую роль может играть система боковой линии, улавливающая локальные изменения гидродинамического давления. В дикой природе каналов Сочимилько этот навык выполняет защитную функцию: животные с мягкими покровами тела регулярно преодолевают расщелины между камнями и корнями, и точная оценка проходов снижает риск застревания и механических повреждений.

Источник: sciencedirect.com

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