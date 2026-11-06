Сельскохозяйственные антибиотики оказались главным недооценённым фактором гибели пчёл

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Загрязнение почвы, воды и растений антибиотиками сельскохозяйственного происхождения признано самым недооцененным фактором массовой гибели пчелиных семей, сообщается в научной статье в издании Journal of the American Veterinary Medical Association. Авторами работы выступили ученые из Обернского университета и Национальной лаборатории динамики почв Минсельхоза США под руководством доктора Лоры Хубер.

Автор: wirestock Источник: www.magnific.com

В настоящее время насекомые опыляют 75% возделываемых культур, причем медоносные пчелы обеспечивают 80% мирового опыления в агросекторе на сумму 178 млрд долларов в год, связывая состояние экосистем и продовольственную безопасность. При этом в США за сезон 2024-2025 годов пчеловоды потеряли до 62% коммерческих колоний с ущербом свыше 139 млн долларов, что стало крупнейшим сокращением в истории отрасли. В Канаде с 2015 по 2023 год зимняя смертность ульев выросла с менее чем 20% до более чем 40% на фоне дисбаланса микрофлоры и инфекций.

Изучив 3792 публикации в базах PubMed и Scopus, авторы установили, что большинство работ посвящено клещам Varroa destructor, вирусам, пестицидам и климату, тогда как влияние внешних антибиотиков остается малоизученным. Помимо лечения ульев и обработки садов, препараты и гены устойчивости к ним попадают на поля с навозом, пометом и стоками животноводческих ферм, откуда через корни растений проникают в пыльцу и нектар.

Собирая корм в радиусе до 13,5 километра, рабочие пчелы приносят следы лекарств в улей, где даже малые дозы угнетают полезные кишечные бактерии Bifidobacterium и Snodgrassella, отвечающие за иммунитет и расщепление токсинов. Нарушение микробиома повышает уязвимость пчел перед микроспоридиями Nosema и вирусами, замедляет рост личинок, снижает массу тела, сокращает срок жизни и задерживает переход молодых особей к сбору корма. Кроме того, антибиотики подавляют активность ферментов цитохрома P450, отвечающих за нейтрализацию токсинов, вследствие чего насекомые становятся гиперчувствительными к стандартным дозам инсектицидов.

Эксперименты в садах Италии показали, что пчелы также сами переносят следы окситетрациклина и гены резистентности на цветы миндаля и в соседние ульи, накапливая их в меде и пыльце. Для защиты опылителей ученые предложили сократить профилактическое применение антибиотиков на фермах, обезвреживать навоз путем компостирования и внесения биоугля, внедрять пробиотики и включить мониторинг пасек в систему «Единое здоровье».

Источник: avma.org

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