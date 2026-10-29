Секретный космоплан Китая «Шэньлун»: в США показали детальные фото аппарата в орбите

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| Новость | Наука и космос

В США опубликовали детальный снимок секретного китайского космоплана «Шэньлун», сделанный коммерческим спутником Maxar в 2024 году во время орбитального полета. На фотографии зафиксирован аппарат с пристыкованным сервисным модулем и раскрытыми солнечными панелями, что позволяет детально рассмотреть конструкцию экспериментального корабля.

Автор: DIA/Maxar Technologies Источник: www.livescience.com

За время своих полетов засекреченный аппарат неоднократно выполнял сложные орбитальные маневры сближения, а также сбрасывал в космическое пространство неопознанные объекты, часть из которых фиксировалась наземными службами слежения. Официальный Пекин традиционно не раскрывает технические характеристики и истинное назначение этих запусков, сохраняя завесу секретности вокруг программы.

Из-за внешнего сходства эксперты регулярно сравнивают китайский аппарат с американским беспилотным кораблем X-37B, хотя детальных данных о типе и принципах работы бортовых систем разработчики не предоставляют.

Новый снимок дает аналитикам надежную базу для сопоставления технических возможностей космических аппаратов двух стран на фоне продолжающегося развития подобных программ. При этом специалисты отмечают, что маневры с отсоединением и захватом объектов могут применяться как для обслуживания спутников и уборки космического мусора, так и в иных целях, характер которых пока остается закрытым.

Источник: livescience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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