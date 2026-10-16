Секрет столетней жизни? В итальянской деревне обнаружили необычную закономерность

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| Новость | Наука и космос

В итальянской деревне обнаружили необычную закономерность: почти каждая седьмая женщина, дожившая до 70 лет, может отпраздновать столетие. Исследователи изучили историю жителей Болотаны на острове Сардиния и выяснили, что вероятность такого долголетия здесь почти в четыре раза выше, чем в США. Теперь учёные пытаются понять, что помогает местным жительницам так долго оставаться в живых.

Автор: grok Источник: grok.com

Болотана — горное поселение с населением около 2300 человек. По оценкам исследователей, вероятность дожить от 70 до 100 лет для местных женщин составляет 13,8%. Для сравнения, в Италии этот показатель равен примерно 3,5%, а в США — 3,6%. Среди рассмотренных исследователями популяций по этому показателю Болотана уступает только Гонконгу.

У необычного результата есть надёжная документальная основа. Учёные сопоставили записи о рождении, крещении и смерти, восстановив истории жизни людей за более чем столетие. Среди 3060 человек, родившихся в деревне с 1900 по 1925 год, 38 дожили до 100 лет. В 2024 году в Болатане одновременно жили шестеро столетних жителей — для столь небольшого поселения это необычно высокая концентрация.

При этом исследование пока не раскрыло секрет долголетия. Среди возможных объяснений учёные рассматривают повседневную ходьбу по холмистой местности, местные продукты и тесные связи между родственниками и соседями. Авторы считают Болотану потенциальной «голубой зоной» — местом с необычно высокой продолжительностью жизни. Чтобы подтвердить этот статус, нужны дальнейшие наблюдения: результаты заметно различались в зависимости от периода, за который проводились расчёты.

Источник: scitechdaily

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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