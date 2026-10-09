Секрет сообразительности осьминогов нашли в масштабной перестройке их ДНК сотни миллионов лет назад

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Осьминоги, кальмары и каракатицы, образующие подкласс двужаберных (Coleoidea), обладают сложной нервной системой. Их мозг обеспечивает различные поведенческие реакции: быстрое изменение окраски для маскировки и решение пространственных задач. Точные генетические механизмы, запустившие эволюцию этого органа у беспозвоночных, долгое время оставались предметом научных дискуссий. Новое исследование биологов из Венского университета показало, что высокоразвитая нервная система головоногих моллюсков возникла в результате масштабной трехмерной перестройки их ДНК, произошедшей сотни миллионов лет назад.

Автор: vecstock Источник: www.magnific.com

Команда ученых под руководством доктора Теи Роджерс проанализировала трехмерную организацию генетического материала в клетках этих животных. Результаты работы, опубликованные в научном журнале Nature Communications, указывают на то, что формирование новых биологических признаков зависело не только от последовательности самих генов, но и от физической упаковки генома внутри клеточного ядра.

Ученые установили, что сотни миллионов лет назад в эволюционной линии головоногих произошел процесс масштабной реорганизации ДНК. Крупные структурные изменения привели к тому, что участки хромосом, ранее находившиеся на большом расстоянии друг от друга, оказались в непосредственной физической близости.

В результате пространственного сближения эти фрагменты генетического кода начали физически взаимодействовать, напрямую влияя на активность друг друга. Изменение архитектуры генома повлекло за собой смену механизмов регуляции генной активности. Авторы исследования обозначили данный эволюционный феномен термином «регуляторная запутанность».

Со временем возникшие пространственные контакты хромосом закрепились, образовав плотные регуляторные сети. Переплетение участков генома позволило сбалансировать эволюционные инновации и генетическую стабильность организма. Изменение трехмерной топологии ДНК дало клеткам возможность создавать новые паттерны экспрессии без необходимости радикальной модификации самих кодирующих последовательностей.

Совместив информацию о пространственной архитектуре молекул с показателями генной активности, авторы подтвердили значимость трехмерной структуры ДНК в возникновении форм биологической сложности. Сворачивание нитей генома определяет, какие гены активируются при формировании тканей нервной системы в процессе эмбрионального развития моллюсков. Анализ механизмов регуляторной запутанности предоставляет фактические данные для изучения общих принципов эволюции мозга у животных.

Источник: idw-online.de

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