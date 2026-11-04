Сегодня спутник NASA массой 1450 кг войдёт в атмосферу Земли: обломки могут достичь поверхности

Космическая обсерватория Swift, более двух десятилетий изучавшая мощнейшие взрывы во Вселенной, должна сойти с орбиты 4 ноября. Аппарат массой около 1450 кг войдёт в плотные слои атмосферы и в основном сгорит. По расчётам NASA, вероятность падения обломков на населённую территорию составляет примерно 1 к 2100.

Обсерватория Neil Gehrels Swift Observatory постепенно теряла высоту из-за усиления солнечной активности, которая увеличила сопротивление атмосферы. В августе 2026 года не удалась частная миссия по подъёму аппарата на более высокую орбиту. После этого его дальнейшее существование на орбите оказалось под угрозой, а 20 октября NASA завершило научные наблюдения: высоты уже не хватало для стабильной работы телескопов.

NASA оценивает вероятность причинения вреда людям примерно как 1 к 2100. Возможные обломки могут упасть в полосе между 20,6° северной и 20,6° южной широты. Она охватывает части Африки, Южной Америки, Индии, Аравийского полуострова и Океании, но значительную её часть занимает океан. По последней оценке независимой организации Aerospace Corporation, вход в атмосферу ожидался 4 ноября около 5:19 по восточному времени США с погрешностью примерно два часа.

Swift запустили в ноябре 2004 года. Изначально миссию рассчитали всего на два года, однако обсерватория проработала более 22 лет. Её три телескопа наблюдали космос в оптическом, ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах, помогая изучать гамма-всплески, сверхновые, нейтронные звёзды и активность чёрных дыр. Данные Swift уже использованы более чем в 7000 научных публикаций.

Источник: livescience