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Австрийские биологи из Университета Инсбрука определили биохимические механизмы, из-за которых пресноводный полип Hydra oligactis теряет способность к регенерации и погибает при снижении температуры воды. В стандартных условиях этот организм размножается бесполым путем — почкованием — и не стареет благодаря постоянному делению стволовых клеток. Однако при похолодании животное переключается на половое размножение, что запускает процесс старения. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Aging Cell.

В рамках исследовательской программы ARDRE команда ученых под руководством Ники Марами-Зонуз и Ильзе Краннер провели комплексный анализ метаболитов гидр. На протяжении восьми недель воздействия низких температур биологи регистрировали концентрации органических соединений с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии. Измерения проводились раздельно для мужских и женских особей, что позволило зафиксировать половую специфику обменных процессов.

Одним из ключевых факторов старения полипов оказалось выраженное снижение уровня таурина. К четвертой неделе холодового воздействия содержание этой сульфокислоты падало у обоих полов. Таурин необходим для защиты клеток от повреждений и функционирования нервной системы; снижение его уровня также сопровождает старение у млекопитающих. Добавление таурина в среду обитания частично предотвратило потерю пула интерстициальных стволовых клеток и стимулировало возврат части полипов к бесполому размножению.

Молодая гидра под микроскопом. Автор: Берт Хобмайер Источник: www.uibk.ac.at

Параллельно авторы зафиксировали падение уровня метаболитов синтеза кофермента NAD+, таких как никотиновая и пиколиновая кислоты, а также рост концентрации мочевой кислоты. Повышение содержания продуктов распада пуринов и пиримидинов связано с активацией апоптоза — программируемой клеточной гибели. Формирование гамет требует значительных энергетических затрат, в результате чего соматические клетки разрушаются в пользу репродуктивных структур.

Переход к половому циклу обеспечивает выживание вида в холодных водоемах: оплодотворенные яйца защищены плотной оболочкой и переносят замерзание, тогда как родительские полипы погибают из-за истощения клеточных резервов. Учитывая генетическое сходство гидр с позвоночными животными, авторы работы рассматривают Hydra oligactis как перспективный модельный организм для фундаментальных исследований механизмов биологического старения.

Источник: uibk.ac.at