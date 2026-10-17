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В сардинском поселении Болотана выявлена исключительно высокая концентрация долгожителей, превышающая мировые показатели. Исследование, поддержанное National Geographic и опубликованное в научном журнале Frontiers in Aging, документирует, что вероятность женщин, перешагнувших семидесятилетний рубеж, дожить до столетия в этой деревне составляет 13,8% — почти четыре раза выше, чем в США.

Поселение с числом жителей около 2300 человек расположено на итальянском острове Сардиния. Внимание исследователей привлекли события 2024 года, когда одновременно шесть жителей отметили столетний юбилей — статистически невероятно редкое явление. По оценкам специалистов, в пропорции к численности населения долгожители в Болотане встречаются в 11 раз чаще, чем в Соединенных Штатах.

Научная команда Университета Иллинойса во главе с эпидемиологом С. Джеем Ольшанским решила верифицировать эти показатели. Ключевое преимущество исследования Болотаны заключается в наличии многовековых архивных записей. Муниципальные документы содержат реестры крещений, рождений и смертей, покрывающие несколько столетий. Это позволило ученым независимо проверить подлинность возраста каждого предполагаемого долгожителя путем сопоставления нескольких источников.

Исследователи реконструировали биографические данные 3060 человек, рожденных между 1900 и 1925 годами. Анализ выявил 38 подтвержденных случаев достижения возраста сто и более лет. Ольшанский отметил: «Мы можем подтвердить достижения каждого человека, которому исполнилось 100 лет. Здесь нет никакой двусмысленности».

Необычной особенностью Болотаны является доминирование женского долголетия. Классическая «голубая зона» Сардинии, выявленная два десятилетия назад, характеризовалась рекордной продолжительностью жизни у мужского населения. В Болотане картина противоположна: женщины, достигшие 70 лет, имеют среднюю ожидаемую продолжительность жизни почти 21 год. По международным показателям женская популяция Болотаны занимает второе место после Гонконга по обоим параметрам: ожидаемой продолжительности жизни после 70 лет и вероятности достижения столетия.

Исследователи предполагают несколько взаимосвязанных факторов долголетия. Горная топография деревни с крутыми склонами интегрирует физическую активность в повседневную жизнь. Местная сельскохозяйственная база обеспечивает питание, богатое оливковым маслом с высоким содержанием мононенасыщенных жиров. Плотное расселение семей препятствует социальной изоляции. Преобладающий вид транспорта — пешком, а не автомобильный.

Однако учёные воздерживаются от однозначных выводов. Роль генетических факторов, влияние каждого компонента образа жизни и их взаимодействие остаются невыясненными. Показатели долголетия также варьировались в зависимости от исторического периода анализа.

Для присвоения официального статуса «голубой зоны» Болотане требуются дополнительные длительные демографические исследования. Предварительные результаты позиционируют поселение как потенциальное пятое такое место в мире наряду с Окинавой, Никоей и другими центрами долголетия. Исследование долголетия женщин в горном сардинском регионе может способствовать пониманию факторов, определяющих продолжительность жизни в экстремальных условиях.

Источник: scitechdaily