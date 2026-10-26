Рождение первых звезд: суперкомпьютер Frontier смоделировал рассеивание тьмы после Большого взрыва

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Астрофизики из Гарвард-Смитсоновского центра и Массачусетского технологического института (MIT) разработали одну из крупнейших симуляций Вселенной под названием Lumina с помощью суперкомпьютера Frontier. Цель ученых заглянуть в самые ранние эпохи космоса. Новая компьютерная модель в мельчайших деталях рассчитывает поведение газа, темной материи и света на протяжении первых 2 млрд лет после Большого взрыва — именно тогда зажглись первые звезды и сформировались древнейшие галактики. Результаты исследования опубликованы в авторитетном научном издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Космологическая модель создана для анализа наблюдений космических телескопов «Джеймс Уэбб» и «Нэнси Грейс Роман». Обсерватории фиксируют свет древнейших объектов, а Lumina переводит космологические теории в детальные прогнозы. Сопоставление реальных снимков с расчетами покажет, насколько точно современные законы физики описывают формирование первых звезд, галактик и черных дыр.

Lumina является крупнейшей радиационно-гидродинамической симуляцией раннего космоса. Она охватывает кубический участок пространства со стороной 500 мегапарсек (около 1,6 миллиарда световых лет), что по объему более чем в 100 раз превышает предыдущие аналогичные модели. Программа отслеживает динамику полутриллиона элементов — частиц темной материи и газовых ячеек, обеспечивая разрешение в 30 раз выше, чем у базового проекта IllustrisTNG.

Фрагмент крупномасштабной структуры Вселенной в симуляции Lumina. Светло-голубые участки наглядно показывают так называемую эпоху реионизации: здесь древний межгалактический газ нагревается и полностью ионизируется мощным излучением квазаров, постепенно принимая привычный для современной Вселенной вид. Автор: Оливер Зиер Источник: phys.org

Вычисления стартуют с отметки 45 миллионов лет после Большого взрыва — в эпоху космических Темных веков, когда пространство заполнял нейтральный водород, поглощавший свет. Объединяя код движения газа AREPO с алгоритмами переноса излучения, Lumina впервые одновременно моделирует два глобальных перехода: реионизацию водорода и реионизацию гелия с учетом их влияния на межгалактическую среду.

Визуализация космической паутины диаметром ~650 млн световых лет, полученная в рамках проекта Lumina[1]. Тонкая волокнистая сеть демонстрирует распределение тёмной материи, а свечение в оранжево-жёлтых тонах указывает на участки с самым стремительным движением газа между галактическими узлами. Автор: Оливер Зиер Источник: phys.org

Расчеты показали, что реионизацию водорода обеспечило ультрафиолетовое излучение первых звезд и галактик: оно отрывало электроны от атомов газа, делая космос прозрачным для света. Реионизация гелия, напротив, происходила под действием более высокоэнергетического излучения активных сверхмассивных черных дыр.

Для запуска новой модели команда ученых под руководством Оливера Зира и Марка Фогельсбергера задействовала суперкомпьютер Frontier в Национальной лаборатории Оук-Ридж (США). На пике вычислений система использовала более 15 000 графических процессоров (GPU) и свыше 100 000 ядер CPU. В исследовании также участвовали специалисты из Техасского университета в Далласе, Йоркского университета и Института астрофизики Общества Макса Планка. Данные проекта открыты для ученых и помогут в изучении крупномасштабной структуры Вселенной и поиске гравитационных волн.

Источник: mit.edu