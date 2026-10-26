Рождение первых звезд: суперкомпьютер Frontier смоделировал рассеивание тьмы после Большого взрыва

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Астрофизики из Гарвард-Смитсоновского центра и Массачусетского технологического института (MIT) разработали одну из крупнейших симуляций Вселенной под названием Lumina с помощью суперкомпьютера Frontier. Цель ученых заглянуть в самые ранние эпохи космоса. Новая компьютерная модель в мельчайших деталях рассчитывает поведение газа, темной материи и света на протяжении первых 2 млрд лет после Большого взрыва — именно тогда зажглись первые звезды и сформировались древнейшие галактики. Результаты исследования опубликованы в авторитетном научном издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Автор: MIT Источник: news.mit.edu

Космологическая модель создана для анализа наблюдений космических телескопов «Джеймс Уэбб» и «Нэнси Грейс Роман». Обсерватории фиксируют свет древнейших объектов, а Lumina переводит космологические теории в детальные прогнозы. Сопоставление реальных снимков с расчетами покажет, насколько точно современные законы физики описывают формирование первых звезд, галактик и черных дыр.

Lumina является крупнейшей радиационно-гидродинамической симуляцией раннего космоса. Она охватывает кубический участок пространства со стороной 500 мегапарсек (около 1,6 миллиарда световых лет), что по объему более чем в 100 раз превышает предыдущие аналогичные модели. Программа отслеживает динамику полутриллиона элементов — частиц темной материи и газовых ячеек, обеспечивая разрешение в 30 раз выше, чем у базового проекта IllustrisTNG.

Фрагмент крупномасштабной структуры Вселенной в симуляции Lumina. Светло-голубые участки наглядно показывают так называемую эпоху реионизации: здесь древний межгалактический газ нагревается и полностью ионизируется мощным излучением квазаров, постепенно принимая привычный для современной Вселенной вид.
Фрагмент крупномасштабной структуры Вселенной в симуляции Lumina. Светло-голубые участки наглядно показывают так называемую эпоху реионизации: здесь древний межгалактический газ нагревается и полностью ионизируется мощным излучением квазаров, постепенно принимая привычный для современной Вселенной вид.
Автор: Оливер Зиер Источник: phys.org

Вычисления стартуют с отметки 45 миллионов лет после Большого взрыва — в эпоху космических Темных веков, когда пространство заполнял нейтральный водород, поглощавший свет. Объединяя код движения газа AREPO с алгоритмами переноса излучения, Lumina впервые одновременно моделирует два глобальных перехода: реионизацию водорода и реионизацию гелия с учетом их влияния на межгалактическую среду.

Визуализация космической паутины диаметром ~650 млн световых лет, полученная в рамках проекта Lumina[1]. Тонкая волокнистая сеть демонстрирует распределение тёмной материи, а свечение в оранжево-жёлтых тонах указывает на участки с самым стремительным движением газа между галактическими узлами.
Визуализация космической паутины диаметром ~650 млн световых лет, полученная в рамках проекта Lumina[1]. Тонкая волокнистая сеть демонстрирует распределение тёмной материи, а свечение в оранжево-жёлтых тонах указывает на участки с самым стремительным движением газа между галактическими узлами.
Автор: Оливер Зиер Источник: phys.org

Расчеты показали, что реионизацию водорода обеспечило ультрафиолетовое излучение первых звезд и галактик: оно отрывало электроны от атомов газа, делая космос прозрачным для света. Реионизация гелия, напротив, происходила под действием более высокоэнергетического излучения активных сверхмассивных черных дыр.

Для запуска новой модели команда ученых под руководством Оливера Зира и Марка Фогельсбергера задействовала суперкомпьютер Frontier в Национальной лаборатории Оук-Ридж (США). На пике вычислений система использовала более 15 000 графических процессоров (GPU) и свыше 100 000 ядер CPU. В исследовании также участвовали специалисты из Техасского университета в Далласе, Йоркского университета и Института астрофизики Общества Макса Планка. Данные проекта открыты для ученых и помогут в изучении крупномасштабной структуры Вселенной и поиске гравитационных волн.

Источник: mit.edu

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 290 0
Автор Sarwak Рейтинг +74.70
Блог Наука и космос 240 9219 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Одна случайно завезённая змея почти лишила Гуам лесных птиц — а затем начала отключать острову электричество

Сегодня бурую бойгу на Гуаме трудно представить редкостью. Ночная змея прячется в лесах, садах, складах и возле домов, забирается на столбы и линии электропередачи. Но до середины XX века её...

Тяга к риску объединяет лидеров людей и шимпанзе: исследование раскрыло биологическую основу власти

В теории управления принято считать, что успешный лидер обязан принимать рискованные решения в условиях неопределенности. Однако в практической работе современных компаний и государственных...

Крупнейшая в истории симуляция воссоздала раннюю Вселенную, но не смогла объяснить аномалии «Джеймса Уэбба»

Примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва Вселенная остыла настолько, что атомные ядра смогли притянуть и удержать вокруг себя свободные электроны. До этого момента космос был заполнен...

Обзор наушников ZiiGaat x Z Thunder: шикарный бас и бешеный драйв

Все уже, наверное, привыкли, что ZiiGaat делают чуть ли не лучшие наушники в своем ценовом сегменте. Однако недорогих динамических решений я среди них пока ещё не встречал. Так вот, Thunder...

Honor Win2: два вентилятора, экран 2K 185 Гц и батарея 10 100 мАч. Что интересного и стоит ли брать?

Honor 21 октября представила в Китае игровой смартфон Honor Win2, преемника прошлогоднего Win. В нём два вентилятора, экран 2K с частотой 185 Гц, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и аккумулятор...

✦ ИИ  Иван Грозный хотел породниться с Елизаветой I. Почему английская королева не спешила соглашаться

Иван Грозный рассматривал возможность брака с Елизаветой I, но английская королева не спешила соглашаться. За дипломатическими намёками стояли торговля и политические интересы.