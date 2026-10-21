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Землетрясение магнитудой 7,7 в Мьянме помогло учёным определить, какая часть Калифорнии может испытать наиболее сильные толчки при будущем разрыве разлома Сан-Андреас. Исследование показало, что на характер сотрясений влияет не только сила землетрясения, но и геометрия разлома под землёй. Полученные данные помогут точнее оценивать сейсмические риски для крупных городов.

Автор: Тха Зин Хтет Тин/Восточно-Янгонский университет

Землетрясение произошло 28 марта 2025 года в районе Мандалая. Оно вызвало масштабные разрушения, а его последствия ощущались даже в Бангкоке, расположенном примерно в 1330 км от эпицентра. Учёные изучили спутниковые снимки, записи движения поверхности и видео, на котором впервые удалось запечатлеть разрыв земной коры непосредственно во время сильного землетрясения.

Выяснилось, что разлом Сагаинг в Мьянме имеет сложную геометрию: на разных участках он наклонён в разные стороны. Это влияет на распределение сейсмической энергии и интенсивность сотрясений. Сходное строение имеет калифорнийский разлом Сан-Андреас, поэтому результаты исследования можно использовать для уточнения сценариев будущих землетрясений в США.

По расчётам исследователей, при подобном сценарии более сильные сотрясения могут прийтись на внутренние районы Калифорнии, расположенные со стороны наклона разлома, а не на густонаселённое побережье. Однако реальная интенсивность толчков зависит и от местных условий: например, рыхлые осадочные породы под Лос-Анджелесом способны усиливать колебания грунта. Учёные обновляют модели возможного землетрясения, чтобы использовать результаты при планировании городской инфраструктуры и совершенствовании строительных норм.

Источник: livescience