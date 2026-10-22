Долгое время природа необычной структуры на дне Северного моря под названием Сильверпит оставалась предметом жарких споров в научном сообществе. Сегодня исследователи под началом доктора У. Николсона из Университета Хериот-Уатт доказала: Сильверпит — это не результат тектонических или вулканических процессов, а след удара астероида.

Объект, столкнувшийся с Землёй 43-46 мдн лет назад, имел ширину порядка 160 метров. Сам кратер достигает 3-х км в диаметре и залегает на глубине около 700 м под дном — в 130 км от побережья Йоркшира. Впервые объект зафиксировали ещё в 2002-м: почти идеальная окружность и поднятие в центре сразу вызвали гипотезу о падении космического тела. Но однозначного мнения не было: ряд специалистов настаивали на альтернативных сценариях — от движения соляных пластов до проявлений вулканизма. Показательный эпизод случился в 2009 году, когда на публичном голосовании в Геологическом обществе Лондона большинство участников высказались против ударной версии.

Решающим аргументом стала комплексная доказательная база. Высокоразрешающие сейсмические данные позволили детально «прочитать» внутреннюю архитектуру кратера. Параллельно анализ образцов из соседней нефтяной скважины выявил микроскопические зёрна кварца и шпата с характерными «ударными» деформациями, что возможно только под действием сильнейшего давления, недостижимого при обычных геологических процессах. Наконец, компьютерное моделирование подтвердило сценарий: тело шириной 160 м вошло в атмосферу и упало с под небольшим углом.

Местонахождение Сильверпита Автор: Автор неизвестен Источник: commons.wikimedia.org

Расчёты показывают, что энергия удара была настолько велика, что в воздух поднялся столб из камней и воды высотой примерно 1,5 километра. Его последующее обрушение в океан спровоцировало гигантское цунами — по модельным оценкам, высота волн превышала 100 метров. Это даёт наглядное представление о разрушительной силе даже сравнительно небольшого космического объекта.

Источник: sciencedaily