Расческа, которая борется с облысением: китайские ученые создали устройство с электрическими импульсами и испытали его на мышах

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| Новость | Наука и космос

Исследователи из Пекинского университета разработали необычное устройство для борьбы с выпадением волос. Оно напоминает обычную расческу, но вместо простого ухода за волосами воздействует непосредственно на волосяные фолликулы. Экспериментальный прибор получил название Detangle и сочетает электрическую стимуляцию с доставкой специальных препаратов через кожу.

Автор: Nature Communications Источник: newatlas.com

Разработка предназначена для борьбы с андрогенетической алопецией — распространенной формой облысения, связанной с воздействием гормона дигидротестостерона. Он постепенно ослабляет волосяные фолликулы, из-за чего волосы становятся тоньше и со временем перестают расти. Одна из проблем существующих наружных средств заключается в том, что действующим веществам сложно проникнуть через кожу к нужным тканям.

Detangle решает эту задачу с помощью электрических импульсов. Они помогают доставлять лечебные вещества в более глубокие слои кожи, а также стимулируют процессы, связанные с ростом волос. В эксперименте ученые использовали два препарата: один должен улучшать образование кровеносных сосудов, другой — подавлять выработку вещества, участвующего в образовании дигидротестостерона.

Результаты проверили на мышах, которым предварительно удалили шерсть на спине и смоделировали гормональное выпадение волос. Устройство применяли раз в три дня. Через 28 дней шерсть восстановилась практически на всей обработанной поверхности. Для сравнения животным из другой группы ежедневно наносили миноксидил. У них восстановление составило около 70%.

Исследование также показало улучшение кровоснабжения кожи и активности волосяных фолликулов. Однако пока технология проверена только на животных. Ученым еще предстоит выяснить, насколько эффективной и безопасной она окажется для людей и как долго будет сохраняться результат.

Источник: Newatlas

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