Исследователи из Колледжа сестринского дела имени Рори Майерса при Нью-Йоркском университете установили, что ранний отход ко сну позволяет сбросить вес без изменения рациона и физических нагрузок. Сдвиг времени засыпания на один час назад приводит к пассивному снижению массы тела до 0,6 килограмма за восемь недель.

Закономерность обнаружили в ходе профильного проекта по коррекции образа жизни у людей среднего и старшего возраста. У всех участников эксперимента диагностировали преддиабетное состояние. Этот медицинский термин означает пограничное нарушение обмена веществ, при котором уровень глюкозы (сахара) в крови уже превышает норму, но еще не достигает показателей диабета второго типа. Состояние сопровождается лишними килограммами, повышенным артериальным давлением и низкой физической активностью. Поскольку медикаментозная терапия на этой стадии не применяется, ученые сосредоточились на изменении базовых привычек пациентов.

В рамках программы добровольцев обучили методикам быстрого расслабления для сокращения времени засыпания. В результате участники перестали тратить вечерние часы на бесцельное бодрствование и начали ложиться в кровать раньше. Общая продолжительность ночного отдыха осталась прежней, изменился только график.

Авторы научной работы подчеркивают, что зафиксированная потеря веса не связана с биологическими или гормональными перестройками организма. Эффект достигается исключительно за счет изменения распорядка дня. Позднее бодрствование провоцирует чувство голода и ведет к незапланированным ночным перекусам. Своевременное засыпание исключает прием лишних калорий в темное время суток и формирует аппетит для полноценного утреннего завтрака, который обеспечивает организм энергией на весь рабочий день. Дополнительно у участников сократилось время пребывания под искусственным освещением, выросла дневная продуктивность и снизился уровень бытового стресса. Таким образом, правильно выстроенный режим и ранний отход ко сну помогают безопасно похудеть и улучшить общее самочувствие.

Источник: techcult.ru