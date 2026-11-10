Радиолюбители с помощью голосовой команды запустили игру Doom на космическом спутнике

Спутник OPS-SAT под названием «Pretty» находится в космосе с 2023 года, вращаясь вокруг Земли. На борту этого аппарата, принадлежащего Европейскому космическому агентству (ЕКА), установлен пассивный рефлектометр, предназначенный для приема сигналов от спутников систем Galileo и GPS, отраженных от поверхности Земли. Однако возможности спутника этим не ограничиваются.

Как сообщает издание Space, спутник ЕКА был задействован в необычном эксперименте: на аппаратном обеспечении этого кубсата запустили шутер от первого лица Doom. Сама по себе эта идея не нова: ранее разработчик Олафур Вааге уже реализовал проект «OPS-SAT Doom Media Coverage» на предыдущем спутнике серии OPS-SAT. Благодаря этому проекту спутник может запускать упрощенную версию игры, а по завершении уровня — передавать отчет о количестве уничтоженных противников, а также о найденных артефактах в игре.

Новый проект пошел еще дальше: на этот раз команда для запуска Doom была подана с Земли с помощью голосового сообщения. Для этого радиолюбителей из нескольких стран попросили отправить на спутник специальные сигналы, которые и послужили командой к запуску игры. Сначала, в период с апреля по июль 2026 года, было предпринято множество безуспешных попыток со стороны команд из Польши и Норвегии.

В конечном итоге успех сопутствовал «Норвежской лиге радиолюбителей» (Norwegian Radio Relay League). Сами они пишут об этом так: «Мы — радиолюбители, причем именно любители. Работа со спутниками никогда не входила в сферу интересов нашего клуба, да и бюджета на это не было».

Норвежцы потратили в общей сложности 59 дней, пытаясь связаться со спутником. На это ушло около 700 евро — причем, по их словам, в эту сумму включены даже расходы на заказ пиццы. Успешный радиосигнал был отправлен с крыши здания в Осло: «Pretty, сыграй Doom, Doom, Doom».

Прежде чем это стало возможным, специалистам ЕКА пришлось внести ряд изменений в систему распознавания речи спутника Pretty. В частности, полоса пропускания приемного канала была настроена слишком широко: сигналы принимались, но разобрать их было невозможно. Только после того, как полосу сузили, Pretty смог распознать слова и выполнить команду.

В будущем технология распознавания речи на спутниках может найти применение в экстренных ситуациях. Радиолюбители, находящиеся в отдаленных районах, смогут связываться со спутниками для подачи сигнала бедствия. Система распознавания речи в сочетании с искусственным интеллектом могла бы передавать координаты и важную информацию спасательным службам. Спутники будут самостоятельно анализировать радиочастоты, поступающие из глубин космоса, и ретранслировать эти данные на Землю или на космические корабли.

Источник: Space