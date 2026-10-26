Радиоисточник на окраине Млечного Пути меняет яркость уже 20 лет, но его природа остаётся загадкой

Астрономы обнаружили необычный радиоисточник VT J1906+0849, который на протяжении двух десятилетий меняет яркость и спектр, но почти не увеличивается в размерах. Объект находится как минимум в 49 тыс. световых лет от Земли и не похож на известные радиоисточники нашей Галактики. Исследование команды Джесси Миллер из Калифорнийского технологического института опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.

Архивные наблюдения показали, что в 1996 году источник не регистрировался, однако к 2005 году уже излучал радиоволны. В 2014 году его яркость превысила 200 миллиянских, после чего сигнал постепенно ослабевал. В конце 2025 года объект вновь начал ярчать. При этом частота максимального радиоизлучения менялась непредсказуемо: примерно с 1,9 ГГц в 2019 году она опустилась до 0,8 ГГц к 2024-му, а затем поднялась до 2,2 ГГц в 2026 году.

Обычно облако горячей плазмы, излучающее за счёт движения заряженных частиц в магнитном поле, со временем расширяется, а его радиоспектр меняется более закономерно. Однако наблюдения с помощью радиоинтерферометра со сверхдлинной базой показали, что область излучения VT J1906+0849 остаётся компактной.

Инфракрасные измерения также выявили широкую линию излучения, которая может указывать на поток газа со скоростью около 2000 км/с. При этом рентгеновское излучение от объекта обнаружить не удалось.

Исследователи считают, что источник может питаться за счёт падения вещества на компактный объект — чёрную дыру или нейтронную звезду. В этом сценарии центральный объект выбрасывает струи быстрых частиц, которые взаимодействуют с плотным потоком газа вокруг него. Это взаимодействие способно поддерживать радиоизлучение и препятствовать расширению излучающей области. Похожий механизм наблюдается у микроквазара SS 433, однако природа VT J1906+0849 пока не установлена. Дальнейшие инфракрасные и рентгеновские наблюдения должны помочь проверить эту гипотезу.

Источник: iflscience