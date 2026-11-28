Исчезающие восточно-тихоокеанские кожистые черепахи начали массово откладывать яйца на пляжах Эквадора, более чем в 1600 километров от их традиционных мест гнездования в Мексике и Коста-Рике. По данным исследователей из Университета Саймона Фрейзера (Simon Fraser University), такое поведение может быть попыткой адаптироваться к потеплению океана за счет поиска более прохладных прибрежных зон. Результаты работы опубликованы в журнале Chelonian Conservation and Biology.

В ходе сезона 2025-2026 годов на нескольких пляжах Эквадора зафиксировали рекордное количество гнезд. Анализ наблюдений за 45 лет показал, что активность черепах возрастала в периоды Ла-Нинья, когда воды в юго-восточной части Тихого океана становятся холоднее. При этом количество яиц в кладке и доля успешно вылупившихся черепашат в Эквадоре оказались сопоставимы с показателями на традиционных северных пляжах, а в некоторых случаях даже выше.

Ведущий автор работы Хуан Хосе Алава (Juan José Alava) отметил, что раньше появление самок на эквадорских пляжах было редким событием. По его словам, это дает новую надежду для подвида, который, по прогнозам, мог исчезнуть в восточной части Тихого океана в течение 60 лет.

Популяция этих черепах сократилась более чем на 90% с 1980-х годов. Помимо потепления океана, угрозу представляют запутывание в рыболовных сетях и пластиковое загрязнение. Исследователи подчеркивают, что для сохранения вида необходимы постоянный мониторинг и защита пляжей с участием местных сообществ.

Источник: ScienceDaily