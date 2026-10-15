Ученые из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук опубликовали в журнале Nature подробное описание нового вида древних птиц Yuezhuornis yangyuanensis. Обнаруженный в провинции Фуцзянь на юго-востоке КНР скелет возрастом 150-148 миллионов лет доказал, что часть ранних птиц эволюционировала в сторону отказа от полета и перехода к бегу. При расчетной массе тела 800 граммов передние конечности животного оказались на 33% короче его задних ног.

Художественная реконструкция внешнего вида птицы Yuezhuornis yangyuanensis. Автор: Liming Xu Источник: www.streetinsider.com

Окаменелость была извлечена в 2024 году из верхнеюрских отложений фауны Чжэнхэ (провинция Фуцзянь) и получила видовое имя в честь волости Янъюань. По размерам Yuezhuornis yangyuanensis соответствовал современной вороне, однако сочетал признаки разных эволюционных групп. Филогенетический анализ поместил находку внутрь клады Avialae (группы, объединяющей всех современных птиц и их ближайших вымерших предков), на одну временную ступень с европейским археоптериксом (Archaeopteryx).

Сравнение пропорций скелета с базой данных из 377 современных видов пернатых показало, что крылья Yuezhuornis не обеспечивали полноценного машущего полета. При наличии птичьего строения таза и задних конечностей данный вид сохранил длинный костистый хвост, челюсти с зубами и подвижный второй палец стопы с серповидным когтем.

Ведущий автор исследования, профессор Китайской академии наук Ван Мин сообщил: «Когда мы изучали Yuezhuornis, нас поразило сочетание его признаков. Он обладает птичьими структурами таза и задних конечностей, но сохраняет специализированную хищную стопу и зубы мелкого плотоядного динозавра». По данным соавторов работы, серповидный коготь на втором пальце структурно аналогичен когтям дейнонихозавров (включая велоцираптора и дейнониха) и служил для удержания добычи на земле.

Хорошо сохранившийся ископаемый скелет примитивной птицы вида Yuezhuornis yangyuanensis, обитавшей на территории современного Китая в конце юрского периода — около 150 млн лет назад. Автор: Liming Xu Источник: phys.org

Публикация данных о Yuezhuornis yangyuanensis меняет методологию классификации мезозойских позвоночных в профильных учреждениях, включая Палеонтологический институт им. А. А. Борисяка РАН (ПИН РАН) и Зоологический институт РАН. Доказанный факт вторичного укорочения крыльев в юрском периоде требует пересмотра диагностических таблиц, по которым фрагментарные кости теропод из верхнеюрских и нижнемеловых местонахождений Сибири (в том числе разрезов Шестаковского комплекса в Кемеровской области и местонахождений Забайкалья) разделяют на нептичьих динозавров и ранних птиц.

Кроме того, результаты работы Китайской академии наук опровергают линейную модель развития авифауны, применяемую в университетских курсах эволюционной биологии. Новые данные фиксируют, что уже на этапе зарождения класса птиц (150 млн лет назад) существовала дивергенция: параллельно с развитием аэродинамических качеств отдельные ветви Avialae занимали ниши наземных бегающих хищников, функционально схожих с современными земляными кукушками (Geococcyx).

До 2023 года палеонтологическая летопись юрских птиц ограничивалась преимущественно находками Archaeopteryx из Германии (возраст около 150 млн лет), а становление разнообразия пернатых относили к раннему меловому периоду (130-120 млн лет назад). Ситуация изменилась после открытия в провинции Фуцзянь лагерштетта фауны Чжэнхэ.

Yuezhuornis yangyuanensis стал четвертым знаковым таксоном из этого геологического разреза за последние четыре года. В сентябре 2023 года та же группа под руководством Вана Мина описала длинноногого авиала Fujianvenator prodigiosus, в феврале 2025 года в Nature была представлена древнейшая короткохвостая птица с пигостилем Baminornis zhenghensis (отодвинувшая появление короткого хвоста на 20 млн лет вглубь истории), а в июле 2026 года в Science Advances — самая мелкая длиннохвостая птица юры Zhengheornis buyu длиной 20 см и весом от 74 до 163 граммов.

Источник: streetinsider.com