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Международная команда аэродинамистов Лундского университета обнаружила фундаментальный конфликт в конструкции крыла европейского козодоя — птицы, которая каждый год преодолевает свыше 10 тысяч километров, совершая миграцию между Европой и Южной Африкой. Парадокс заключается в том, что её крылья не являются оптимальными для столь энергозатратного путешествия.

Для изучения аэродинамических характеристик птицы исследователи разместили образцы козодоев в ветровой трубе, где регистрировали их полет на различных скоростях и анализировали характер воздушных потоков, образующихся при взмахах крыльев. Полученные данные показали компромиссную конструкцию крыла. Широкие, загнутые концы крыла оптимальны для полета на малых скоростях, позволяя птице совершать точные маневры и ловить летающих насекомых. Однако при увеличении скорости полета эта же морфология снижает эффективность создания подъемной силы — аэродинамической силы, удерживающей животное в воздухе.

«Мы столкнулись с тем, что опровергает классическое представление о перелетных птицах как идеально сбалансированных летательных аппаратах, — объясняет Кристоффер Йоханссон из Лундского университета. — На самом деле крилья козодоя решают сразу несколько конкурирующих задач: дальние перелеты и маневренная охота. Каждый выигрыш в одной области означает потерю в другой».

Наиболее неожиданное открытие касается механики взмаха. Исследователи выявили, что козодой генерирует тягу — силу, движущую его вперед — даже во время поднятия крыльев, то есть при восходящем взмахе. Это явление было известно для летучих мышей и насекомых, но считалось нехарактерным для птиц. Восходящий взмах позволяет козодою преодолевать физические ограничения, когда крылья физически не способны плотно складываться.

Универсальность этого механизма указывает на глубокую логику эволюции. Животные, разделённые миллионами лет эволюции и имеющие совершенно разное происхождение, выработали идентичные решения для преодоления одних и тех же физических проблем. «Восходящий взмах служит не пассивной фазой движения, а активным инструментом создания тяги в условиях механических ограничений, — уточняет Йоханссон. — Это демонстрирует глубокую конвергенцию в эволюции полета».

Открытия имеют прямое практическое значение для инженерии. Беспилотные летательные аппараты и робототехнические летные системы с машущими крыльями сталкиваются с идентичными ограничениями при складывании крыльев. Понимание того, как козодой использует восходящий взмах для генерации тяги, может улучшить конструкцию летных роботов и беспилотных систем.

Исследователи планируют расширить изучение, проверив, насколько распространен обнаруженный механизм полета среди других видов птиц и летающих организмов. Это позволит выявить, какие аэродинамические принципы универсальны для всех летающих животных, а какие представляют специфическую адаптацию козодоя.

Источник: ScienceDaily