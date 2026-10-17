Птица, летящая на 10 тысяч километров, использует неожиданный способ создания тяги крыльями

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Международная команда аэродинамистов Лундского университета обнаружила фундаментальный конфликт в конструкции крыла европейского козодоя — птицы, которая каждый год преодолевает свыше 10 тысяч километров, совершая миграцию между Европой и Южной Африкой. Парадокс заключается в том, что её крылья не являются оптимальными для столь энергозатратного путешествия.

Для изучения аэродинамических характеристик птицы исследователи разместили образцы козодоев в ветровой трубе, где регистрировали их полет на различных скоростях и анализировали характер воздушных потоков, образующихся при взмахах крыльев. Полученные данные показали компромиссную конструкцию крыла. Широкие, загнутые концы крыла оптимальны для полета на малых скоростях, позволяя птице совершать точные маневры и ловить летающих насекомых. Однако при увеличении скорости полета эта же морфология снижает эффективность создания подъемной силы — аэродинамической силы, удерживающей животное в воздухе.

Автор: Aorg1961 Источник: commons.wikimedia.org

«Мы столкнулись с тем, что опровергает классическое представление о перелетных птицах как идеально сбалансированных летательных аппаратах, — объясняет Кристоффер Йоханссон из Лундского университета. — На самом деле крилья козодоя решают сразу несколько конкурирующих задач: дальние перелеты и маневренная охота. Каждый выигрыш в одной области означает потерю в другой».

Наиболее неожиданное открытие касается механики взмаха. Исследователи выявили, что козодой генерирует тягу — силу, движущую его вперед — даже во время поднятия крыльев, то есть при восходящем взмахе. Это явление было известно для летучих мышей и насекомых, но считалось нехарактерным для птиц. Восходящий взмах позволяет козодою преодолевать физические ограничения, когда крылья физически не способны плотно складываться.

Универсальность этого механизма указывает на глубокую логику эволюции. Животные, разделённые миллионами лет эволюции и имеющие совершенно разное происхождение, выработали идентичные решения для преодоления одних и тех же физических проблем. «Восходящий взмах служит не пассивной фазой движения, а активным инструментом создания тяги в условиях механических ограничений, — уточняет Йоханссон. — Это демонстрирует глубокую конвергенцию в эволюции полета».

Открытия имеют прямое практическое значение для инженерии. Беспилотные летательные аппараты и робототехнические летные системы с машущими крыльями сталкиваются с идентичными ограничениями при складывании крыльев. Понимание того, как козодой использует восходящий взмах для генерации тяги, может улучшить конструкцию летных роботов и беспилотных систем.

Исследователи планируют расширить изучение, проверив, насколько распространен обнаруженный механизм полета среди других видов птиц и летающих организмов. Это позволит выявить, какие аэродинамические принципы универсальны для всех летающих животных, а какие представляют специфическую адаптацию козодоя.

Источник: ScienceDaily

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 751 0
Автор Derbi Рейтинг +5.00
Блог Наука и космос 239 9047 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Аккумуляторы из вторсырья превзошли новые заводские батареи: как модернизация катода и графита увеличила их ресурс в два раза

Литий-ионные аккумуляторы окружают нас повсюду: они питают смартфоны, ноутбуки, электроинструменты, системы хранения энергии и электромобили. У всех этих батарей есть общая проблема — со...

7300 лет назад супервулкан засыпал Японию пеплом. Почему одни племена вымерли, а другие пережили демографический скачок

Около 7300 лет назад в Восточно-Китайском море, всего в тридцати километрах к югу от японского острова Кюсю, проснулся подводный вулкан Кикай. Это извержение получило в науке двойное имя...

Лось способен нырять за кормом на несколько метров: зачем сухопутному гиганту подводная жизнь

Лось кажется животным, которому вода нужна разве что для питья и спасения от жары. Высокие ноги, тяжёлое тело, огромная голова — всё в нём будто рассчитано на болота и лесные просеки, но...

Ракетная Tesla полетела, а также развитие ситуации с датацентрами в РФ: главное за неделю

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: ЦОДы Судного дня в России, Генпрокуратура отступилась от Freedom Holding, Нобелевка по экономике...

Обзор контроллера XPpen Pilot Pro: как им манипулировать?

Я думал что он поможет мне быстрее работать в Lightroom, но чуда не случилось. Инструмент удобный, но полностью заменить клавиатуру не получится. Да этого никто и не обещал. Хотя некоторые удобства...