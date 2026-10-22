Анализ окаменелостей, обнаруженных в Южной Африке, показал, что Homo erectus — вид, который считается прямым предком современного человека, — появился примерно 2 млн лет назад. Это на 200 000 лет раньше, чем предполагали предыдущие находки. Подробные результаты исследования, проведенного международной командой ученых, представлены в издании Annals of Human Biology.

Ключевым образцом стал фрагмент черепа взрослой особи, получивший обозначение DNH 127. Обнаружен он был еще в 2008 году в карьере Дримолен. Данный объект расположен недалеко от Йоханнесбурга в Южной Африке и относится к комплексу памятников «Колыбель человечества». Извлеченная из породы височная кость хранилась в музейных запасниках и не подвергалась детальному изучению более пятнадцати лет. Проведенный радиоизотопный и геологический анализ зафиксировал, что точный возраст данной окаменелости составляет от 1,95 до 2,04 миллиона лет.

Прежде единственным подтверждением того, что люди прямоходящие (Homo erectus) обитали в южноафриканском пещерном комплексе Дримолен примерно два миллиона лет назад, служил один-единственный образец — фрагмент черепа под каталожным номером DNH 134. Однако этот образец принадлежал ребенку в возрасте от двух до четырех лет, что не позволяло исследователям составить четкое представление об анатомических особенностях взрослых представителей данной популяции. До недавнего времени рекорд древности среди взрослых особей человека прямоходящего (Homo erectus) удерживали знаменитые останки из грузинского Дманиси возрастом около 1,8 миллиона лет. Однако научные представления изменились после изучения образца DNH 127 — фрагмента черепа из южноафриканской пещеры Дримолен, оказавшегося примерно на 200 тысяч лет старше. Новый артефакт подтверждает присутствие сформированных взрослых особей данного вида в Африке на 200 000 лет раньше кавказских находок.

Участок раскопок в южноафриканском комплексе Дримолен (регион «Колыбель человечества»), где палеоантропологам удалось извлечь свыше сотни ценных ископаемых образцов. Автор: Мартин и др. Источник: www.tandfonline.com

Всего авторы работы описали 18 образцов гоминидов, извлеченных в Дримолене с 1992 по 2019 год. Помимо черепной кости Homo erectus, 14 находок отнесены к Paranthropus robustus (парантропу массивному), а три — к неопределенным гомининам. Анализ челюстей парантропов показал признаки микроэволюции: в период от 2,0 до 1,8 миллиона лет назад у них увеличились жевательные зубы и окрепла челюстная мускулатура для адаптации к твердой растительной пище.

Фрагмент DNH 127 с разных ракурсов. Автор: Мартин и др. Источник: www.tandfonline.com

Материалы раскопок также показывают, что 2 млн лет назад популяция Paranthropus robustus превосходила численность Homo erectus в данной местности более чем в десять раз. По словам ведущего автора исследования, археолога Джесси Мартина из австралийского Университета Ла Троб, образец DNH 127 служит доказательством присутствия вида в регионе в период, когда прямые предки человека составляли явное меньшинство в местной экосистеме.

Источник: latrobe.edu.au