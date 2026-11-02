Простая формула роста раковин моллюсков может помочь в совершенствовании авиационных двигателей

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Первые моллюски появились на Земле около 500 миллионов лет назад. За это время возникли десятки тысяч их видов, каждый из которых обладает своей уникальной раковиной. Моллюски — относительно простые организмы, однако их структура отличается сложностью и упорядоченностью. Этот факт настолько заинтересовал двух математиков из Калифорнийского технологического института (Caltech), что они решили найти фундаментальные закономерности роста раковин. Формула, предложенная ими в ходе исследования, опирается всего на три фактора.

аковина с нанесенными размерными стрелками и пунктирными дугами для наглядной демонстрации размеров Автор: Caltech Источник: www.caltech.edu

«Каждый вид формирует раковину характерной формы, независимо от условий окружающей среды, которые могут влиять на скорость роста — таких как наличие питательных веществ, уровень pH, температура, концентрация ионов и ритмы роста», — пишут Хуань Лю и Каушик Бхаттачарья.

Исследователи полагают, что форма раковины на эмбриональной стадии развития определяется так называемой группой Ли — математической структурой, описывающей непрерывные симметрии.

Три параметра, определяющие форму раковины конкретного вида, — это кривизна, масштаб и ориентация. Кривизна задается передним краем растущей раковины. Второй фактор определяет скорость, с которой раковина увеличивается в размерах. Под «ориентацией» понимается угол поворота раковины, который определяет характер её спирали: она может быть плотной (как у башенных улиток) или широкой и плавной (как у наутилуса).

Математики также обнаружили, что у разных классов моллюсков параметры масштабирования схожи. Это указывает на общее эволюционное происхождение.

Исследователи планируют проверить закономерности на примере рогов, клювов и экзоскелетов насекомых. Вполне возможно, что динамика их роста подчиняется той же формуле.

Рост раковины моллюска происходит пассивно — без внешнего управления — и при этом энергоэффективно. По словам ученых, их новая модель обладает огромным потенциалом как для фундаментальных, так и для прикладных исследований.

«Это также дает толчок к развитию концепции проектирования, вдохновленной эволюцией: структуры могут расти таким образом, чтобы адаптироваться к внешним условиям», — поясняют исследователи. Это открывает путь к созданию принципиально новых видов мягких роботов.

Кроме того, новая формула может помочь в разработке более энергоэффективных производственных процессов. В качестве конкретного примера применения можно привести оптимизацию воздухозаборников для авиадвигателей, которые направляют и предварительно сжимают поступающий воздух.

Источник: PNAS