Призрак, которого никогда не существовало, начал отвечать на сеансах — что обнаружили учёные

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| Новость | Наука и космос

В 1970-х годах канадские исследователи попытались выяснить, можно ли заставить группу людей почувствовать присутствие призрака, которого никогда не существовало. Они придумали историю вымышленного человека по имени Филип, подробно описали его биографию и устроили коллективные сеансы общения с ним. Неожиданно участники начали сообщать о стуках и других физических проявлениях, которые воспринимали как ответы на свои вопросы.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Эксперимент провела группа исследователей из Торонто под руководством психолога А. Р. Джорджа Оуэна. Филипу придумали прошлое английского аристократа XVII века, включая несчастливую любовь и трагическую судьбу. Участники регулярно собирались за столом, концентрировались на образе вымышленного персонажа и задавали ему вопросы. По их наблюдениям, стол начал постукивать в ответ, а иногда двигался.

Исследователи назвали происходящее экспериментом Филипа. Его необычность заключалась в том, что участники заранее знали: персонаж полностью выдуман. Они не пытались вызвать духа исторического человека, а проверяли, могут ли ожидания, групповая динамика и атмосфера сеанса создать впечатление контакта с потусторонним миром. При этом наблюдения участников сами по себе не доказывали существование сверхъестественного явления.

Опыт не подтвердил возможность контакта с духами. Этот случай стал ярким примером того, как люди склонны интерпретировать неоднозначные явления в соответствии со своими ожиданиями. История Филиппа продолжает вызывать интерес из-за парадокса: участники сами придумали существование призрака, но затем начали воспринимать происходящие за столом события как его ответы.

Источник: iflscience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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