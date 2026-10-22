В 1970-х годах канадские исследователи попытались выяснить, можно ли заставить группу людей почувствовать присутствие призрака, которого никогда не существовало. Они придумали историю вымышленного человека по имени Филип, подробно описали его биографию и устроили коллективные сеансы общения с ним. Неожиданно участники начали сообщать о стуках и других физических проявлениях, которые воспринимали как ответы на свои вопросы.

Эксперимент провела группа исследователей из Торонто под руководством психолога А. Р. Джорджа Оуэна. Филипу придумали прошлое английского аристократа XVII века, включая несчастливую любовь и трагическую судьбу. Участники регулярно собирались за столом, концентрировались на образе вымышленного персонажа и задавали ему вопросы. По их наблюдениям, стол начал постукивать в ответ, а иногда двигался.

Исследователи назвали происходящее экспериментом Филипа. Его необычность заключалась в том, что участники заранее знали: персонаж полностью выдуман. Они не пытались вызвать духа исторического человека, а проверяли, могут ли ожидания, групповая динамика и атмосфера сеанса создать впечатление контакта с потусторонним миром. При этом наблюдения участников сами по себе не доказывали существование сверхъестественного явления.

Опыт не подтвердил возможность контакта с духами. Этот случай стал ярким примером того, как люди склонны интерпретировать неоднозначные явления в соответствии со своими ожиданиями. История Филиппа продолжает вызывать интерес из-за парадокса: участники сами придумали существование призрака, но затем начали воспринимать происходящие за столом события как его ответы.

Источник: iflscience