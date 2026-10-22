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Таяние полярных ледников меняет форму твёрдой оболочки Земли: полярные области поднимаются, а поверхность в районе экватора постепенно опускается. По расчётам геофизиков, за период наблюдений скорость подъёма полюсов примерно удвоилась. При этом изменения земной коры и перераспределение массы воды по-разному отражаются на форме планеты, поэтому спутниковые измерения дают на первый взгляд противоречивую картину.

Причина связана с перемещением огромных масс воды. Ледяные щиты Гренландии и Антарктиды давят на земную кору, и по мере таяния льда эта нагрузка уменьшается. Освободившаяся от неё поверхность постепенно поднимается. Одновременно талая вода попадает в океаны и перераспределяется в сторону более низких широт, увеличивая нагрузку на дно в районе экватора.

Исследование геодезиста Кристофороса Котсакиса из Университета Аристотеля в Салониках основано на данных глобальной навигационной спутниковой системы GNSS за 1997-2015 годы. В 1997-2000 годах скорость изменения формы твёрдой Земли составляла около 0,5 мм в год, а в 2011-2015 годах достигла примерно 1 мм в год. При диаметре планеты около 12 756 км эти изменения ничтожны в повседневном масштабе, но измеримы геодезическими методами.

При этом каменная оболочка планеты становится менее сплюснутой, а Земля вместе с океанами — более сплюснутой. Вода, перемещающаяся от полюсов к экватору, усиливает выпуклость океанической поверхности и меняет гравитационное поле. По данным исследования, этот эффект преобладает над изменением формы твёрдой оболочки.

Источник: livescience