Поиск жизни на Марсе может уйти под землю: вулканические пещеры сохранили следы микробов

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| Новость | Наука и космос

Лавовые тоннели на Марсе могут оказаться перспективнее открытой поверхности для поиска следов древних микроорганизмов. К такому выводу подводит исследование вулканических пещер на испанском острове Лансароте, где учёные обнаружили минеральные отложения с признаками прежней микробной активности.

Автор: NASA/JPL/Cornell/ Источник: commons.wikimedia.org

Исследователи изучили шесть лавовых тоннелей, образовавшихся после извержений вулканов. Застывшая снаружи лава оставляла внутри каналы, по которым продолжала течь расплавленная порода. Со временем потоки уходили, а под поверхностью оставались полости, способные защищать минералы и органические соединения от разрушения.

В отложениях учёные выявили сульфаты кальция и натрия, связанные с сохранением следов микробной активности. Подобные минеральные образования представляют интерес для астробиологов: они могут помогать выявлять биосигнатуры — признаки, которые указывают на возможную прошлую или существующую жизнь. При этом обнаружение таких соединений само по себе не доказывает, что на Марсе когда-либо жили организмы.

Марсианские лавовые тоннели могут обладать сходными свойствами. В глубине они лучше защищены от экстремальных перепадов температуры и солнечного излучения, которое способствует разрушению органических веществ на поверхности планеты. Поэтому будущие миссии по поиску следов жизни могут уделить больше внимания подземным вулканическим полостям.

Источник: futura-sciences

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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