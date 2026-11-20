Длительное воздействие галактических космических лучей запускает в иммунной системе мозга молекулярные изменения, сценарий которых зависит от биологического пола, но не нарушает память и поведение в краткосрочной перспективе. К такому выводу пришли нейробиологи из Медицинского центра Рочестерского университета, чьи данные помогут оценить неврологические риски для мужчин и женщин в дальних космических миссиях.

За пределами земной атмосферы и магнитного поля астронавты сталкиваются с галактическими космическими лучами — частицами высокой энергии, проникающими сквозь обшивку кораблей и ткани тела. По данным NOAA, они способны вызывать сбои в бортовой электронике. Профессор нейробиологии М. Керри О'Банион изучает космическую радиацию более 15 лет; ранее его группа показала, что она ускоряет процессы, связанные с болезнью Альцгеймера. Понимание клеточных механизмов необходимо для защиты экипажей.

Эксперименты под руководством аспиранта Марка Осабутея прошли в Лаборатории космической радиации NASA в Брукхейвене, где излучение моделируют на ускорителях частиц. Методом секвенирования РНК одиночных клеток ученые изучили почти 16 000 клеток микроглии самцов и самок мышей после облучения. Несмотря на отчетливые молекулярные сдвиги у обоих полов, на момент проверки не выявили обширного воспаления и измеримых поведенческих или когнитивных нарушений. По мнению Осабутея, клеточные реакции могут опережать функциональные сбои либо не быть с ними связаны.

Ответ микроглии зависел от пола. У самцов перестройки затрагивали метаболизм и адаптацию к клеточному стрессу, а у самок фиксировалось более широкое снижение активности иммунных сигнальных путей. Общей чертой стал рост уровня белка FKBP5, регулирующего реакцию на стресс, в коре мозга и зубчатой извилине гиппокампа. Пока не ясно, носят ли эти изменения защитный, повреждающий или временный характер.

Исследователи продолжают изучать долгосрочные последствия облучения. По их словам, для оценки рисков и создания мер защиты необходимо выяснить роль FKBP5, учитывать биологический пол и провести наблюдения в других временных точках.

Источник: nature.com