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Под вулканом Масая в Никарагуа обнаружили признаки двух магматических резервуаров, которые меняются независимо друг от друга. Спутниковые наблюдения показали, что после нескольких лет опускания поверхность кальдеры начала подниматься, тогда как район действующего кратера Сантьяго продолжил проседать. Исследование провели учёные Университета штата Пенсильвания, а его результаты опубликовали в журнале Geophysical Research Letters.

Исследователи проанализировали радиолокационные данные спутника Sentinel-1 за 2018-2024 годы. Сначала участок кальдеры опускался, но примерно с середины 2022 года направление движения изменилось. Учёные связывают это с поступлением новой магмы из глубинных слоёв и увеличением давления в основном резервуаре. При этом грунт возле кратера Сантьяго продолжал опускаться на протяжении всего периода наблюдений.

Разницу в движении поверхности объясняют существованием как минимум двух магматических резервуаров: более глубокого, расположенного примерно в 3,2 км под поверхностью, и мелкого — на глубине около 200 м возле кратера Сантьяго.

Радарная интерферометрия позволяет измерять небольшие изменения высоты поверхности даже при плотной облачности. Это особенно полезно для тропических регионов, где обычные оптические наблюдения часто затруднены.

Масая находится примерно в 20 км от столицы Никарагуа Манагуа, а в пределах 21 км от вулкана живут около двух миллионов человек. Исследователи не обнаружили признаков непосредственной угрозы извержения, однако уточнение строения магматической системы поможет лучше интерпретировать изменения активности и совершенствовать прогнозирование. Вулкан также известен лавовым озером и постоянными выбросами диоксида серы, концентрация которого может быть опасна для людей.

Источник: sciencedaily