Почти 3000 взорвавшихся звёзд поставили под сомнение постоянство тёмной энергии

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| Новость | Наука и космос

Астрономы объединили данные о 2884 сверхновых и получили новые свидетельства того, что тёмная энергия может меняться со временем. Результаты международной исследовательской группы под руководством учёных из Университета Квинсленда ставят под вопрос одно из базовых предположений стандартной космологической модели — неизменность тёмной энергии, которую связывают с ускоренным расширением Вселенной.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Исследователи свели воедино около 30 лет астрономических наблюдений. В каталог вошли сверхновые типа Ia — взрывы белых карликов, которые астрономы используют для измерения космических расстояний и восстановления истории расширения Вселенной. Учёные также пересмотрели старые измерения с помощью современных методов, учитывая различия между телескопами, влияние космической пыли, массы галактик и гравитационного линзирования.

Новые данные указывают на отклонение от модели, в которой тёмная энергия остаётся постоянной. Похожие признаки ранее обнаружили при анализе сверхновых в рамках проекта Dark Energy Survey, а также в исследованиях прибора DESI, изучающего распределение галактик и следы звуковых волн ранней Вселенной. Однако результаты разных методов пока не полностью совпадают, поэтому они не доказывают, что свойства тёмной энергии действительно меняются.

Учёные планируют пополнять каталог новыми наблюдениями, в том числе данными программы DEBASS, которая выявляет сотни сверхновых на сравнительно небольших космологических расстояниях. Более точные измерения помогут проверить, меняется ли тёмная энергия по мере эволюции Вселенной. Ответ может иметь значение и для фундаментальной физики: понимание природы тёмной энергии способно дать новые подсказки о том, как согласовать теории гравитации и квантовой физики.

Источник: sciencedaily

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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