Почему волосы растут строго в определённых местах — учёные обнаружили скрытый механизм

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Учёные обнаружили механизм, который объясняет, почему волосяные фолликулы образуют упорядоченные рисунки, причём у разных животных они заметно отличаются. Прежняя теория не смогла объяснить расположение шерсти у колючих мышей, но новая математическая модель воспроизвела и этот необычный рисунок.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Исследователи Женевского университета предложили другое объяснение: расположением будущих волос могут управлять химические сигналы, направляющие движение клеток кожи. Под действием этих сигналов клетки дермы взаимодействуют между собой и самостоятельно формируют зачатки волосяных фолликулов ещё во время эмбрионального развития.

Ранее считалось, что каждый новый зачаток выделяет вещество, которое препятствует появлению соседних. По мере роста кожи между уже сформировавшимися структурами возникают свободные участки, где появляются новые фолликулы. Однако эта модель не объясняла характерный рисунок шерсти колючей мыши (Acomys dimidiatus), у которой волосяные фолликулы расположены с выраженной направленной упорядоченностью.

Новая модель учитывает движение клеток вслед за химическими сигналами и особенности роста эмбриональной кожи. Она воспроизвела закономерности формирования шерсти как у лабораторных мышей, так и у колючих.

Источник: sciencedaily

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 242 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
Блог Наука и космос 244 9510 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему ученые не смогут воскресить древних животных: кого на самом деле вывели в Colossal под видом ужасного волка

В 2025 году американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences объявила о том, что ей удалось возродить ужасного волка (Aenocyon dirus). Этот крупный хищник обитал на территории Северной...

Как вырастить лес в каменной пустыне: 180-летний эксперимент на острове Вознесения и его последствия

В 1836 году молодой английский ученый Чарльз Дарвин во время кругосветного плавания высадился на острове Вознесения в южной части Атлантического океана. Перед ним лежал участок суши площадью 88 км²...

Почему в одной комнате одни кутаются в теплые вещи, а другим жарко: ученые нашли причину в рецепторах кожи

В повседневной жизни легко заметить, что мужчины и женщины по-разному оценивают температуру в одном и том же помещении. Статистические опросы и замеры в офисах показывают устойчивую разницу в...

✦ ИИ  Разбор городского дизайна Рыбинска: как стилизованные вывески меняют улицу

У Рыбинска есть редкая для городского путеводителя особенность: знакомство с ним можно начать с букв. На Крестовой улице взгляд цепляется за вывески, затем переходит к фасадам, а потом —...

Лысый ибис: почему редкую птицу пришлось учить дороге на юг с помощью летательного аппарата

Над полями летит небольшой аппарат с мотором. Рядом держится стая тёмных птиц с длинными изогнутыми клювами. Они не преследуют машину и не случайно оказались поблизости: в ней сидит человек,...

Зебровые мидии попали в Великие озёра с балластной водой — вода стала прозрачнее, а трубы начали зарастать раковинами

В конце 1980-х на дне озера Сент-Клэр между озёрами Гурон и Эри обнаружили небольшого моллюска с полосатой раковиной. Зебровая мидия Dreissena polymorpha была хорошо известна в Европе, но в...