Почему волосы растут строго в определённых местах — учёные обнаружили скрытый механизм

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Учёные обнаружили механизм, который объясняет, почему волосяные фолликулы образуют упорядоченные рисунки, причём у разных животных они заметно отличаются. Прежняя теория не смогла объяснить расположение шерсти у колючих мышей, но новая математическая модель воспроизвела и этот необычный рисунок.

Исследователи Женевского университета предложили другое объяснение: расположением будущих волос могут управлять химические сигналы, направляющие движение клеток кожи. Под действием этих сигналов клетки дермы взаимодействуют между собой и самостоятельно формируют зачатки волосяных фолликулов ещё во время эмбрионального развития.

Ранее считалось, что каждый новый зачаток выделяет вещество, которое препятствует появлению соседних. По мере роста кожи между уже сформировавшимися структурами возникают свободные участки, где появляются новые фолликулы. Однако эта модель не объясняла характерный рисунок шерсти колючей мыши (Acomys dimidiatus), у которой волосяные фолликулы расположены с выраженной направленной упорядоченностью.

Новая модель учитывает движение клеток вслед за химическими сигналами и особенности роста эмбриональной кожи. Она воспроизвела закономерности формирования шерсти как у лабораторных мышей, так и у колючих.

Источник: sciencedaily