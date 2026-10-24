Исследователи провели эксперимент с людьми, которые ранее сообщали о встречах с призраками, чтобы выяснить, почему во время долгого взгляда в зеркало некоторые ощущают чужое присутствие или видят незнакомые лица. В исследовании участвовали 30 человек, половина из которых испытывала синестезию — особенность восприятия, при которой ощущения разных органов чувств могут смешиваться. Результаты показали, что сама по себе синестезия не повышает вероятность подобных переживаний, а с яркостью и ощущением реальности увиденных образов связана творческая способность участников.

Эксперимент проводили по методике психомантéума: сначала участники в течение 15 минут сосредоточивались на воспоминаниях об умершем близком человеке, а затем 45 минут смотрели в зеркало при слабом освещении. Учёные регистрировали частоту сердечных сокращений, изменения электромагнитного и геомагнитного полей, а также показания инфракрасных камер. При появлении необычного ощущения — например, чужого присутствия или лица вместо собственного отражения — участники нажимали специальную кнопку, фиксировавшую время события.

По итогам сеансов исследователи не обнаружили различий между участниками с синестезией и без неё по частоте необычных переживаний, яркости образов и тому, насколько реальными они казались. Зато более высокие показатели творческих способностей коррелировали с яркостью и реалистичностью увиденного. У участников с синестезией также выявили отдельные статистические связи между восприятием пространства, в котором возникал образ, и изменениями электромагнитного и геомагнитного полей.

Источник: iflscience