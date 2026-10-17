Почему одни улитки закручены влево, а другие вправо: ответ нашли в генах

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| Новость | Наука и космос

У японских улиток направление закручивания раковины зависит от небольших изменений в гене, который управляет работой клеток на ранних стадиях развития. К такому выводу пришли исследователи из Ноттингемского университета и Университета Тохоку. Их работа помогает понять, как возникает асимметрия живых организмов — от спирали раковины до расположения внутренних органов.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

У большинства улиток раковина закручивается по часовой стрелке. Однако у некоторых особей спираль направлена в противоположную сторону, а вместе с ней меняется и расположение частей тела. Учёные изучили японских улиток рода Euhadra и обнаружили связь между направлением закручивания и геном, отвечающим за выработку миозина — белка, который участвует в изменении формы и движении клеток.

Изменения в работе миозина могут влиять на то, как клетки поворачиваются по часовой стрелке или против неё. Этот процесс начинается ещё в зародыше и задаёт направление асимметрии будущего организма. При этом обе формы японских улиток способны нормально развиваться, что позволяет исследовать естественные варианты строения тела без обязательной связи с нарушениями развития.

Результаты опубликованы в журнале Current Biology. Исследование расширяет представления о генетических механизмах, которые определяют положение левой и правой сторон тела. Сходные процессы участвуют в формировании расположения внутренних органов у животных, включая человека. Однако точная цепочка событий, связывающая изменения белка с поворотом клеток, ещё требует изучения.

Источник: interestingengineering

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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