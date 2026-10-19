Нидерланды стали страной самых высоких людей в мире не только благодаря питанию и улучшению условий жизни. Исследование почти 43 тысяч жителей страны показало, что на рост населения могла повлиять и естественная селекция: мужчины выше среднего роста и женщины среднего роста в определённых поколениях имели больше детей, чем люди другого роста.

Всего за полтора столетия средний рост голландских мужчин увеличился примерно на 20 см. Для сравнения, мужчины в США за тот же период стали выше примерно на 6 см. В середине XVIII века голландские военнослужащие, напротив, были сравнительно невысокими: их средний рост составлял около 165 см. Столь быстрое изменение указывает на существенную роль внешних условий, включая питание, доступность медицинской помощи и уровень социального неравенства.

Исследователи под руководством Герта Стулпа изучили данные о росте и рождаемости 42 612 человек старше 45 лет. В поколениях, родившихся в 1935-1967 годах, более высокие мужчины и женщины среднего роста в среднем имели больше детей. У высоких женщин также чаще выживали дети, что могло дополнительно повлиять на результаты.

Учёные предположили, что естественный отбор мог усиливать влияние благоприятных условий жизни, а не просто сопровождать его. Однако исследование не доказывает, что именно генетический отбор стал основной причиной рекордного роста голландцев: результаты показывают связь между ростом и репродуктивным успехом, а не прямое измерение изменений генов. Вероятнее всего, нынешние показатели сложились под действием нескольких факторов — от питания и здравоохранения до наследственности.

Источник: aajtak