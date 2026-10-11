Исследование почти 900 собак показало, что размер животного связан со скоростью эпигенетического старения. У крупных пород изменения в химических метках ДНК происходят быстрее, чем у маленьких, и это может объяснять, почему великаны вроде ирландских волкодавов обычно живут меньше чихуахуа. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Учёные изучили образцы 894 собак примерно 120 пород и построили эпигенетические часы — модель, которая оценивает биологический возраст по характеру метилирования ДНК. Этот процесс заключается в присоединении химических групп к определённым участкам генома. Такие метки регулируют активность генов и меняются с возрастом. Разработанная модель позволяла оценивать возраст собаки с точностью примерно до одного года.

Одним из возможных объяснений оказались транспозоны — участки ДНК, способные перемещаться по геному. У крупных собак исследователи обнаружили более выраженные изменения химических меток в этих элементах. Такая динамика потенциально может влиять на стабильность генома и воспалительные процессы, однако сама по себе пока не доказывает, что именно транспозоны сокращают жизнь больших пород.

Эпигенетические часы выявили и другую закономерность: собаки, чей биологический возраст превышал календарный, имели более высокий риск смерти в течение следующих двух лет. Само исследование не означает, что размер тела — единственная причина разницы в продолжительности жизни. Учёные рассчитывают, что дальнейшее изучение эпигенетических изменений поможет точнее оценивать возрастные риски у собак и лучше понять механизмы старения.

Источник: livescience