Пластиковые чайные пакетики выделяют тысячи частиц микропластика, бисфенол А и пластификаторы на одну чашку напитка

Заваривание пластикового чайного пакетика или пирамидки в горячей воде приводит к выделению в чашку с напитком от 555 до 2498 микропластиковых частиц, а также бисфенола А и эфиров фталевой кислоты (пластификаторы). Такие данные представлены в исследовании ученых из Университета Реджепа Тайипа Эрдогана (Турция) Неджлы Пехливан Гедик и Кенана Гедика в журнале npj Science of Food.

Авторы научной работы изучили 14 марок пакетированного и 14 марок рассыпного чая, купленных в Турции. В десяти образцах пакетики состояли из целлюлозы, а в четырех — из синтетического полимера. Четыре марки с пластиковыми пакетиками заваривали в 150 мл воды при 95 °C в течение трех минут. Сухие листья рассыпного чая подвергали химическому расщеплению. Частицы считали под микроскопом, тип полимеров определяли методом инфракрасной спектроскопии (ATR-FTIR), а уровень бисфенола и пластификаторов (ПАЭ) измеряли методом газовой хромато-масс-спектрометрии.

Во всех четырех марках пластиковых пакетиков зафиксирован выход микропластика: средние показатели по брендам составили 740, 1295, 1511 и 2221 частицу на чашку при общем диапазоне от 555 до 2498 единиц. Методика учитывала только фрагменты крупнее 100 микрометров. Все частицы оказались волокнами полиамида (нейлона), из которого сделаны пакетики, что указывает на разрушение полимерной сетки в кипятке.

В рассыпном чае содержание микропластика составило от 146 до 1178 частиц на килограмм, или от 0,3 до 2,4 частицы на двухграммовую порцию заварки. В листовом чае обнаружена смесь полиэтилена, полипропилена, полиэтилентерефталата и полиамида, на 70-80% состоящая из осколков. По данным авторов, эти примеси попадают в сырье из атмосферной пыли, пластиковых мешков при сборе урожая и при контакте листьев с оборудованием на фабриках.

Во всех настоях из пластиковых пакетиков также выявлены ПАЭ и бисфенол А, добавляемые в пластмассы для гибкости и термостойкости. Расчетный совокупный индекс опасности для микропластика и ПАЭ не превысил пороговой единицы. При этом расчетное поступление бисфенола из одной чашки составило от 4,55% до 21,70% от допустимой суточной нормы Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA), что авторы отметили в контексте рациона беременных женщин и детей.

Для снижения поступления полимеров и химических добавок исследователи предложили использовать рассыпной чай, заваривать его в металлических или керамических ситечках и промывать сухие листья холодной водой.

Источник: researchgate.net