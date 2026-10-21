Пик ежегодного метеорного потока Ориониды можно будет увидеть в ночь с 21 на 22 октября

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Американское метеорное сообщество сообщило о пике метеорного потока Ориониды. Любители астрономии смогут увидеть это явление начиная с ночи 21 октября. Наблюдать падения можно будет вплоть до раннего утра 22 октября.

Автор: Rigazzony Источник: creator.nightcafe.studio

Ожидается, что при необходимых погодных условиях можно будет увидеть около 20 метеоров в час. При этом помешать наблюдению может яркая луна. Поток будет виден как в Северном, так и в Южном полушарии после полуночи. По данным экспертов, метеорный поток будет ярким и быстрым, а следы, оставленные метеорами, могут продлиться несколько секунд.

Источником метеорного потока является комета Галлея. При входе в атмосферу Земли космические камни, движущиеся с высокой скоростью, сталкиваются с сопротивлением воздуха и сгорают из-за сильного нагрева. Периодически позади метеора возникает огненный хвост. Для наблюдения за падением не требуется какое-либо оборудование, однако для наилучшей видимости необходимо отдалиться от источников сильного света. Оптимальным условием для наблюдения считается безоблачная ночь с неяркой луной.

Источник: Phys.org

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