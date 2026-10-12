Палеонтологи нашли юрского крокодила с игловидными зубами, которые не выдерживали крупную добычу

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Палеонтологи описали новый вид древнего родственника крокодилов с уникальными игловидными зубами. Ctenosuchus tenuidens жил около 165-170 миллионов лет назад в пресных водоёмах на территории современного юго-восточного Марокко. Его длинная узкая морда была усажена зубами, каждый из которых примерно в десять раз выше собственной ширины, а расстояние между ними составляло всего 2,3 миллиметра. Для сравнения: у современного индийского гавиала, тоже рыбоядного, зубы в верхней челюсти стоят примерно в 15 миллиметрах друг от друга. На каждой стороне верхней челюсти у нового вида насчитывалось более 35 таких зубов.

Автор: grok Источник: grok.com

Учёные из Университета Портсмута и Университета Хасана II в Касабланке обнаружили окаменелости в отложениях древних рек и озёр Атласских гор. Под микроскопом выяснилось, что тонкие чёрные кружки по бокам челюстной кости — это чрезвычайно хрупкие зубы с особыми гребнями. Эти зубы не могли бы справиться с крупной добычей, так как при попытке удержать крупную рыбу они бы просто сломались. Вероятно, животное питалось мелкими и мягкими существами, такими как креветки, черви и маленькая рыба.

Ctenosuchus tenuidens относится к группе талаттозухий и стал единственным известным пресноводным телеозавром из Гондваны. По строению челюстей и зубов он напоминает некоторых юрских птерозавров, которых считают фильтраторами. Находка показывает, что родственники крокодилов в юрский период занимали гораздо более широкий спектр экологических ниш, чем считалось раньше.

Источник: phys.org

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +93.40
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