Ожирение по-разному влияет на мужчин и женщин: биомедики выявили 6 типов иммунных клеток, определяющих реакцию на набор веса

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Биомедицинские исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде выявили клеточный механизм, из-за которого мужской и женский организм по-разному реагирует на набор веса и связанные с ним нарушения обмена веществ. Согласно научной статье в журнале PNAS Nexus, ключевую роль в этом процессе играют эозинофилы — белые кровяные клетки, которые традиционно связывали с развитием астмы, аллергии и защитой от паразитов.

Автор: OpenAI Источник: chatgpt.com

Исследование на лабораторных мышах провела группа ученых под руководством профессоров Миры Наир и Адама Годзика. Ранее в иммунологии считалось, что эозинофилы представляют собой однородную группу клеток с узким набором функций. Применив секвенирование РНК одиночных клеток высокого разрешения для анализа жировой ткани, ученые изучили 7461 эозинофил и выделили шесть отдельных клеточных групп (кластеры C0-C5). Каждая из них отличается собственным профилем активности генов и функциями.

Распределение и поведение этих клеточных популяций зависят от биологического пола. У самок мышей на диете с высоким содержанием жиров преобладали защитные группы эозинофилов. Они активно обменивались сигналами с макрофагами — другими иммунными клетками жировой ткани, которые очищают ткани и регулируют воспалительный ответ. Такое взаимодействие сдерживало воспаление и поддерживало здоровый метаболизм. У самцов на той же диете формировались провоспалительные популяции эозинофилов.

По словам автора научной работы Ребекки Руджиеро-Рафф, связь между эозинофилами и ожирением определяется не только их численностью, но и функциональными свойствами и взаимодействием с соседними клетками. Ключевым фактором этой связи оказался белок RELM-альфа, вырабатываемый макрофагами, а также сигнальная молекула CCL6. У самок белок RELM-альфа стабилизировал передачу сигналов между макрофагами и эозинофилами, а его дефицит нарушал эту защиту.

Соавтор исследования Синьжу Цю отметила, что препараты, нацеленные на иммунную систему, могут вызывать разный отклик у мужчин и женщин, поэтому при разработке терапии необходимо учитывать половую специфику. На следующем этапе ученые создадут трехмерные органоиды жировой ткани человека, чтобы проверить возможность активации защитных популяций эозинофилов у людей. Работа поддержана Национальными институтами здравоохранения США и Калифорнийским институтом регенеративной медицины.

Источник: ucr.edu

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