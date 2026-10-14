Древние люди, жившие на территории современного штата Нью-Мексико около 23 тысяч лет назад, могли наблюдать резкую смену природных условий: большое озеро сокращалось, а хвойные леса уступали место дубравам и зарослям полыни. К такому выводу пришли исследователи, изучившие древние отложения в национальном парке Уайт-Сэндс. Работа показывает, что климатический переход происходил достаточно быстро, чтобы изменения успевали заметить люди, жившие в этой местности.

Около 24 200 лет назад на месте нынешнего парка находилось крупное озеро, а окружающие горы покрывали хвойные деревья, включая сосны, пихты и ели. В течение следующих примерно двух тысяч лет температура повысилась, водоём начал уменьшаться, а хвойная растительность сменилась дубами и полынью. Все эти изменения происходили во время последнего ледникового максимума — периода, который продолжался примерно от 26 500 до 19 000 лет назад и характеризовался особенно холодным климатом.

Чтобы восстановить древнюю природную обстановку, учёные исследовали пыльцу, сохранившуюся в горных породах и осадочных отложениях Уайт-Сэндс. Дополнительную информацию дали растительные воски, липиды бактериальных мембран и другие органические соединения. По этим следам исследователи смогли определить, какая растительность существовала в регионе и как менялись условия окружающей среды.

Археологические находки показывают, что люди продолжали бывать в этой местности на протяжении климатических изменений. В Уайт-Сэндс обнаружены человеческие следы, возраст которых оценивают примерно в 21-23 тысячи лет. Ранее считалось, что заселение Америки произошло значительно позднее, около 13 тысяч лет назад, поэтому датировка следов остаётся предметом научных дискуссий.

При этом отпечатки ног не позволяют восстановить повседневную жизнь древних людей во всех подробностях. Они подтверждают присутствие человека в определённые моменты, но сами по себе не показывают, как люди реагировали на потепление, почему возвращались к озеру и какие способы выживания использовали. Новое исследование раскрывает прежде всего природный фон, на котором разворачивалась жизнь одних из самых ранних обитателей Северной Америки.

Источник: livescience