Отключения света связали с плохим сном и низкими оценками у студентов

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| Новость | Наука и космос

Отключения электричества в ЮАР ухудшали сон студентов и, судя по опросу, сказывались на учёбе. Авторы работы, опубликованной в журнале Sleep Health, Джошуа Давимс (Joshua Davimes) и Карин Шойермайер (Karine Scheuermaier) опросили 1124 студентов Витватерсрандского университета (University of the Witwatersrand) об отключениях 2023 года, когда света не было почти каждый день. О влиянии на сон сообщили 73% участников, и 80% из них стали спать хуже. Примерно каждый пятый из затронутых, наоборот, спал лучше: ночью гасли экраны и Wi-Fi, становилось темнее и тише.

Автор: garetsvisual Источник: www.magnific.com

Чаще всего студенты жаловались на частые пробуждения. Почти половина переживала, что без питания остались холодильник, телефон и роутер, около трети тревожилась из-за безопасности в темноте, и столько же страдали от жары или холода без вентилятора и обогревателя. Тяжелее всего переносились отключения с 20:00 до 00:30.

Резервное питание помогало: у студентов, которым оно было доступно, шансы на ухудшение сна оказались примерно на 60% ниже, но доступ имели только 40% участников. Среди пользователей генераторов и аккумуляторных инверторов о худшем сне говорил примерно каждый второй, среди владельцев солнечных панелей меньше каждого четвёртого. Авторы связывают это с шумом генераторов.

Две трети опрошенных отметили, что отключения сказались на учёбе, и более половины из них заметили падение оценок. Хуже спавшие чаще опаздывали на занятия. Оценки студенты называли сами, поэтому причину исследование не доказывает.

Источник: Phys.org

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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