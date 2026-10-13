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Две независимые научные группы опубликовали результаты исследований, в которых с помощью технологий редактирования генов удалось отследить развитие мыши от одной оплодотворенной яйцеклетки до поздних стадий формирования органов. Научные статьи, вышедшие в журналах Science и Cell, представляют собой наиболее полные на сегодняшний день карты клеточных делений для млекопитающего.

До сих пор единственным организмом с полностью расшифрованной картой клеточных делений оставался прозрачный круглый червь Caenorhabditis elegans. В 1980-х годах команда биолога Джона Салстона описала развитие всех его тысячи клеток путем наблюдения под микроскопом. Для млекопитающих такой оптический метод неприменим: ткани их эмбрионов непрозрачны для света, а число клеток исчисляется миллиардами.

Чтобы обойти этот барьер, авторы исследований запрограмировали ДНК в носитель хроники делений. С помощью инструментов CRISPR и технологии Prime Editing исследователи внедрили в оплодотворенную яйцеклетку систему молекулярных меток. При каждом цикле деления клетки система последовательно вносила в геном уникальные изменения, которые передавались дочерним клеткам. Последующее секвенирование РНК и ДНК позволило связать мутационные маркеры с конкретными типами формирующихся тканей.

Команда Джея Шендура из Вашингтонского университета использовала платформу под названием DNA Typewriter. За 13,5 дня эмбрионального развития методика зафиксировала историю 1,28 миллиона клеток одной особи. Вторая группа под руководством Джонатана Вайссмана из Института Уайтхеда изучила 16 эмбрионов на нескольких этапах развития, реконструировав около 75% клеточных делений в развивающихся тканях.

Визуализация ранних этапов развития мыши: динамика деления клеток от оплодотворения до предэмбриональной стадии (4-й день). Автор: Dr M. Zernicka-Goetz, Gurdon Institute Источник: www.yourgenome.org

Полученные данные показали, что специализация клеток менее строго предопределена, чем считалось ранее. «Схожие клеточные идентичности возникали при различной истории развития. Теперь мы можем исследовать границы пластичности развития», — заявила Магдалена Зерницка-Гетц, участвующая в отдельном исследовании с использованием той же технологии. Ее группа применяет этот метод для изучения естественных эмбрионов и моделей из стволовых клеток.

Подобные генетические карты формируют основу для создания полной схемы эмбриогенеза млекопитающих. Авторы исследований рассчитывают, что понимание клеточных маршрутов поможет раскрыть механизмы врожденных пороков развития, нарушений в формировании нервной системы и процессов злокачественного перерождения тканей.

Источник: eurekalert.org