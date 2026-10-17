От четырех лап к двум: палеонтологи проследили эволюцию динозавров по следам

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Международная исследовательская экспедиция реконструировала многомиллионную историю эволюционного преобразования передвижения у предков динозавров. На основе анализа окаменевших следов, обнаруженных в геопарке Блеттербах (Доломитовые Альпы, ЮНЕСКО), ученые под руководством Лоренцо Маркетти из Берлинского музея естествознания установили, что переход от четвероногого передвижения к двуногому происходил постепенно в течение триасового периода.

Автор: onlinelibrary Источник: onlinelibrary.wiley.com

Исследуемые отпечатки относятся к архозавроморфам — древней группе рептилий, включавшей предков динозавров. В поздней перми (260-252 млн лет назад) конечности этих животных располагались латерально — по сторонам туловища, как у современных ящериц. На протяжении триаса (начиная с 250 млн лет назад) этот паттерн изменился: конечности постепенно переместились под корпус, приняв мезоподиальное положение.

Параллельно трансформировалась механика локомоции. Кости плюсны увеличивались в длину, увеличивая длину шага. Животные переходили с плантарной постановки (опора на всю стопу) на пальцеходящую (опора исключительно на пальцы). Это повышало эффективность движения и скорость. Одновременно размеры передних конечностей сокращались, их роль в передвижении минимизировалась — первый признак будущей двуногости.

Автор: onlinelibrary Источник: onlinelibrary.wiley.com

Следы Pachychirotherium gardenaensis, связанные с эритрозухидами, фиксируют эти переходные стадии. Окаменевшие отпечатки содержат информацию, которую невозможно извлечь из скелетов: реальную биомеханику движения, распределение нагрузки на конечности, паттерны поведения. Исследование опубликовано в журнале Palaeontology.

Источник: hi-tech

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