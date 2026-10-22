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Спутник европейской программы Copernicus Sentinel-3 снял западную часть Антарктиды, где морской лёд в конце южной зимы покрывает огромные пространства океана. На снимке, сделанном 30 сентября 2026 года, виден остров Элефант и ледяные поля вокруг Антарктического полуострова. Изображение охватывает территорию размером примерно 1200 на 1700 км.

Снимок появился вскоре после сезонного максимума площади морского льда в Антарктике. По данным Национального центра данных по снегу и льду США (NSIDC), пик пришёлся примерно на 14 сентября. На изображении заметны крупные ледяные поля, отдельные массивные льдины и более мелкие фрагменты, образующие извилистые узоры на поверхности океана.

Остров Элефант хорошо различим в левой части кадра. Он расположен у берегов Антарктиды, имеет длину около 50 км и выделяется на фоне свободной ото льда воды. Название остров получил благодаря очертаниям, напоминающим голову слона, и обитающим там морским слонам. На снимке также видны участки моря Уэдделла и ледяной покров у оконечности Антарктического полуострова.

Спутниковые наблюдения позволяют отслеживать сезонные изменения морского льда в удалённых полярных районах. Снимок Sentinel-3 показывает состояние ледового покрова вблизи годового максимума и помогает оценивать его площадь и распределение. Такие данные используют для изучения изменений Антарктики и наблюдения за динамикой ледовых полей.

Источник: space.com