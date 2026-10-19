Остатки сверхновой 1181 года оказались цепочками газовых узлов: телескоп Gemini North раскрыл детали взрыва

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Остатки сверхновой, которую наблюдали на Земле в 1181 году, оказались гораздо сложнее, чем казалось по прежним изображениям. Телескоп Gemini North на Гавайях получил наиболее детальный на данный момент снимок туманности Pa 30: вместо непрерывных светящихся нитей вокруг центральной звезды видны каскады мелких газовых узлов. Эта структура помогает учёным исследовать последствия редкого звёздного взрыва, произошедшего почти 850 лет назад.

Автор: Обсерватория Джемини / NOIRLab / NSF / AURA Источник: www.livescience.com

Сверхновую SN 1181 китайские и японские астрономы заметили в созвездии Кассиопеи. По историческим записям, объект оставался видимым невооружённым глазом в течение 185 дней. Сегодня Pa 30 считают вероятным остатком этого события. Туманность находится примерно в 7500 световых годах от Земли, а её необычные выбросы вещества напоминают разлетающиеся во все стороны огненные искры.

Новые наблюдения с помощью спектрографа GMOS выявили примерно в десять раз больше деталей волокнистой структуры, чем удавалось различить раньше. Диаметр отдельных узлов достигает четырёх световых суток — расстояния, которое свет проходит за четыре дня, или около 104 млрд км. Учёные предполагают, что неоднородности плотности или температуры окружающего газа повлияли на форму выброшенного вещества по мере его расширения.

В центре Pa 30 сохранилась необычайно горячая звезда с температурой около 200 000 °C. Она создаёт мощный звёздный ветер со скоростью примерно 16 000 км/с. По положению центральной звезды и особенностям туманности исследователи относят SN 1181 к редкому типу Iax — взрывам, которые не уничтожают звезду полностью. Pa 30 остаётся единственным известным остатком сверхновой такого типа в Млечном Пути.

Источник: livescience

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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