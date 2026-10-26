Ошибка в 8 км помогла учёным восстановить картину солнечного затмения 2700-летней давности

Учёные уточнили скорость вращения Земли в VIII веке до нашей эры благодаря китайской летописи, описывающей полное солнечное затмение 17 июля 709 года до н. э. Для этого исследователям пришлось исправить ошибку в координатах древней столицы царства Лу: прежнее положение города Цюйфу было определено примерно на 8 км в стороне от его реального местоположения. Поправка позволила согласовать историческое свидетельство с астрономическими расчётами и точнее восстановить условия наблюдения затмения.

Пересмотренные расчёты дали новое ограничение для параметра ΔT — разницы между временем, определяемым по равномерной шкале, и временем, связанным с вращением Земли. Для затмения 709 года до н. э. его значение составило от 20 264 до 21 204 секунд. Эти данные помогают уточнить, как менялась продолжительность земных суток на протяжении тысячелетий, и точнее рассчитывать видимость других исторических астрономических событий. Вращение планеты постепенно замедляется, в частности из-за приливного взаимодействия с Луной.

Древняя запись может содержать и ещё одну важную деталь — одно из самых ранних описаний солнечной короны, внешней атмосферы Солнца, которая становится видна во время полного затмения. В более позднем китайском источнике затмение описано словами о том, что закрытое Солнце было «полностью жёлтым сверху и снизу». По форме предполагаемой короны исследователи заключили, что в тот период солнечная активность могла восстанавливаться после продолжительного спада, известного как минимум Гомера. Он продолжался приблизительно с 808 по 717 год до н. э.

Восстановленная картина согласуется с реконструкциями солнечной активности по содержанию радиоактивного углерода в годичных кольцах деревьев. Однако связь древнего описания с короной остаётся предположительной: соответствующий текст записали спустя столетия после самого затмения.

Источник: sciencedaily