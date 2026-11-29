На Марсе есть вулкан, сравнимый по высоте с высочайшими вершинами Гималаев. Его склоны испещрены огромными трещинами, а на вершине находится впадина глубиной почти 3 км. Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало новые изображения этого необычайного места.

Последние снимки, опубликованные ЕКА, показывают вулкан Тарсис Толус, расположенный в восточной части огромного плато Тарсис. Он возвышается примерно на 8 км над окружающими лавовыми равнинами, а его основание имеет размеры приблизительно 155 на 125 км. На Земле он был бы гигантом, но на Марсе ему приходится уступать место гораздо более крупным соседям. Высота Олимпа составляет почти 22 км, а неподалеку от Тарсиса находятся Арсия, Павонис и Аскреус Монс.

Однако Тарсис Толус привлекает внимание не только своими размерами. Его вершина выглядит так, будто в ней проделали огромную дыру, а затем центр впадины тоже обрушился. В результате образовалась двойная кальдера глубиной почти 3 км. Более ранние измерения ЕКА показали, что основная впадина имеет размеры примерно 32 на 34 км. Внутри неё поместилась бы большая часть крупного города.

Кальдера — это не обычный кратер от удара астероида. Он возникает, когда во время извержения из подземного резервуара вырывается огромное количество магмы. Горные породы над опустевшей камерой теряют опору и обрушаются под собственным весом. Следы как минимум двух таких событий видны в Тарсис Толус: более старой, внешней, и более молодой, расположенной внутри.

На стенах кальдеры видны узкие овраги, а в одном месте — следы оползня, который принес фрагмент породы на дно впадины. Деформация не ограничивается вершиной. Склоны пересекаются разломами и крутыми хребтами, вероятно, образовавшимися, когда огромная масса вулкана давила на менее прочные слои земли. Некоторые склоны просели и раскололись, и остатки этих событий сегодня отчетливо видны с орбиты.

На Земле тектонические плиты движутся над источниками магмы, позволяя вулканической активности распространяться на другие места. На Марсе нет сопоставимой активной системы тектоники плит. Поэтому вулканы могли расти над одним и тем же источником магмы в течение длительного времени. Им способствовала более низкая гравитация и значительно меньшая эрозия, чем на Земле.

Тарсис Толус начал формироваться около 3,8 миллиарда лет назад, а последние лавовые потоки датируются примерно 200 миллионами лет назад. Новые изображения не являются открытием неизвестного вулкана. ЕКА уже показывало Тарсис Толус в 2011 году, но последние наблюдения позволяют более подробно изучить его следы.

Космический аппарат Mars Express работает на Красной планете с конца 2003 года и ранее уже показал огромные вулканы высокогорья Тарсис. Спустя более 20 лет он продолжает предоставлять данные. В случае с вулканом Тарсис Толус данные показывают не только большую гору, но и следы последовательных извержений, обрушений и оползней, которые меняли ее форму на протяжении миллиардов лет.

Источник: ESA