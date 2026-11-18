Около 5900 лет назад житель датского острова Сейерё оказался свидетелем перемен, которые навсегда изменили жизнь европейцев. Мужчина родился в обществе охотников и рыболовов, но повзрослел уже в эпоху распространения земледелия. Его скелет позволил учёным восстановить эту перемену буквально по этапам жизни.

Останки обнаружили ещё в 1956 году в скоплении морских раковин. Анализ древней ДНК показал, что мужчина принадлежал к западноевропейским охотникам-собирателям. Генетических признаков происхождения от пришедших с юга земледельцев у него не обнаружили. При этом вероятность голубых глаз составила 85%, а кожа, согласно генетической реконструкции, была тёмной.

Самую интересную подробность раскрыли анализы зубов и костей. В детстве мужчина питался преимущественно рыбой, моллюсками и морскими млекопитающими. С подросткового возраста в его рационе стало заметно больше наземной пищи. Это отличало его от прежних поколений островных охотников и указывает на контакт с земледельцами, которые уже осваивали регион. При этом он не отказался от морских ресурсов и сохранил генетическое наследие местного населения.

Даже похоронили мужчину необычным для традиционных охотников образом: могила имела каменное обрамление, характерное скорее для ранних земледельческих культур. Рост мужчины составлял около 155 см, а умер он примерно в возрасте 30-40 лет.

Исследователи считают его самым поздним из известных жителей Дании с чистым генетическим происхождением западноевропейских охотников-собирателей и характерным для них морским рационом. Его история показывает, что переход к земледелию происходил не одномоментно: старый и новый уклады некоторое время сосуществовали, а люди перенимали привычки друг друга.

Источник: iflscience