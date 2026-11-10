Океан становится опаснее для моллюсков, но учёные нашли неожиданную защиту на морском дне

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| Новость | Наука и космос

Добавление измельчённых раковин в прибрежный песок помогло молодым моллюскам наращивать более крупные створки даже в условиях повышенной кислотности воды. Эксперимент исследователей Калифорнийского университета в Дэвисе показал, что обычные отходы морских раковин способны менять химический состав среды непосредственно вокруг животных и ослаблять негативные последствия закисления океана.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Опыты проводили в морской лаборатории Bodega Marine Laboratory на молодых тихоокеанских моллюсках Leukoma staminea. В течение 90 дней учёные сравнивали четыре группы: животных в обычной и подкисленной морской воде, а также в тех же условиях, но с добавлением измельчённых раковин в песчаный грунт. Состояние воды проверяли трижды в неделю, измеряя кислотность, солёность, температуру и содержание растворённого кислорода.

Раковинная крошка, которую исследователи называют shell hash, повышала pH воды в промежутках между песчинками. Именно в этой среде моллюски проводят значительную часть времени. В результате животные в грунте с добавлением раковин в среднем формировали более крупные створки.

Особенно показателен генетический анализ: у моллюсков, находившихся в подкисленной воде, но получавших защиту измельчённых раковин, активность генов во многом соответствовала показателям животных из обычной морской воды. Без такой добавки закисление вызывало заметные изменения.

Исследователи связывают эффект с химическим составом самих раковин: при контакте с водой их минеральная основа помогает нейтрализовать повышенную кислотность. Подобный способ защиты давно применяют некоторые коренные народы тихоокеанского побережья, добавляя раковинные остатки в места обитания моллюсков.

Новая работа объясняет биохимический механизм этой практики и показывает, как традиционные методы могут пригодиться при восстановлении прибрежных экосистем. При этом эксперимент пока остаётся лабораторным: авторы отмечают небольшое число экспериментальных повторов, поэтому эффективность метода в природных условиях ещё предстоит проверить.

Источник: scitechdaily

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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